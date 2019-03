Atxuri, de estación a...

¿Qué ocurre cuando un edificio de uso ferroviario deja de ser útil porque el desarrollo de las infraestructuras abandona su actividad? Ese es el debate abierto en la capital bizkaina desde que se sabe que antes de que termine este 2019 se espera que el Gobierno Vasco ceda el uso al Ayuntamiento de Bilbao de la mítica estación que edificó el arquitecto Manuel María Smith en pleno Casco Viejo. Los trenes que llegan y parten desde allí hasta Bermeo se incorporarán a la Línea 3 de Metro y la estación inaugurada el 23 de febrero del año 1914 quedará libre.

Se trata de un edificio de tres alturas inspirado en residencias urbanas vascas tradicionales muy en consonancia con las urbanizaciones cercanas. En su entrada principal en la calle Atxuri se puede admirarn un gran blasón con los tres escudos de los territoros vascos y un cuarto emblema con las cadenas de Navarra, cuenta con una inscripción en la que se puede leer 'Ferrocarriles Vascongados'.

El caso es que desde el movimiento ciudadano de este barrio ya han movilizado una iniciativa que bajo el nombre 'Lokomotorak' intentan convencer a quien les escucha de que lo que hace falta es una dotación que revierta en el barrio. En la entrevista que aquí puedes recuperar, Amaia Albeniz y Amaia Bacigalupe, se esfuerzan en explicar "que somos muchos aitas y amas los que abogamos por una dotación en la que poder disfrutar de actividades a cubierto y que beneficie también a los niños y niñas de las escuelas de Atxuri."

El caso es que en esta petición se encuentran con la que han realizado también los miembros de varias asociaciones de amigos del ferrocarril. Desde la Asociación en la que participa Javier García Sánchez, (Asociación Amigos del Ferrocarril), abogan por un museo, "no somos conscientes de los vestigios que tenemos, del origen de todo nuestro desarrollo industrial y del valor que eso supondría para la sociedad y para el propio edificio."

No está solo en esta petición. Javier García Fontela pertenece a la Asociación Agrunorte, de maquetas de ferrocarriles en miniatura. "Nosotros también consideramos que el espacio que deja el uso del ferrocarril en la Estación de Atxuri, unos 2.000 metros cuadrados por planta, da para mucho y no son incompatibles ambos proyectos." Tanto Bacigalupe como Albeniz son reacias a admitir ambos usos porque temen que el Museo "no respete el espacio que sí necesita este barrio." Aunque insisten en que todo está sobre la mesa y la última palabra, por supuesto, la tendrá el Ayuntamiento de Bilbao.

Este programa se ha puesto en contacto con el área de Planificación Urbana para sondear la opinión sobre ambos proyectos del Ayuntamiento de Bilbao pero el consistorio ha preferido guardar silencio hasta que la cesión del uso del edificio no sea una realidad. Hasta entonces, el debate seguirá abierto con contactos entre todas las partes.

Un debate en Hoy por Hoy Bilbao con participación ciudadana como el mail que nos ha enviado otra ciudadana en el que nos relata que hay muchos ejemplos de reconversión de edificios en diferentes ciudades potenciados por la ciudadanía. Por ejemplo: Proyecto Artscape Wychwood Barns, en unas cocheras de tranvía que se querían demoler la ONG Stop Community Food Centre propone que se adapten las cocheras para un centro de educación alimentaria. Svartlamoen Nursery, Trondheim, Noruega, donde la ciudadanía inicia un a protesta de gran repercusión contra la ampliación de un garaje, la cual contaba con aprobación municipal. Se establece el uso del local como guardería ante la petición de la ciudadanía. "Son, nos cuenta, soluciones por y para la ciudadanía".