Los regantes piden calma

Tras estudiar la sentencia del Tribunal Supremo detenidamente los regantes ven que el trasvase sale reforzado y que incluso no tendrían porque modificarse los caudales ecológicos. Piden tranquilidad y rigor y van a hacer un seguimiento de los ajustes que haga el gobierno teniendo en cuenta esta sentencia y creen que la primera interpretación que hicieron los municipios ribereños fue interesada.

El presidente de la Comunidad de Riegos de Levante Javier Berenguer asegura que, tras estudiar la sentencia, la alarma inicial se ha rebajado. Berenguer asegura que "la sentencia no dice en ningún momento que los caudales ecológicos se deban incrementar, lo que dice es que hay que establecer un régimen de caudales completo que ahora mismo no hay" . Esto supone que el gobierno, el actual o el futuro, deberá fijar estos caudales con rigor técnico.

La sentencia además, para los regantes del sur de Alicante, "no invalida las reglas del memorando que era lo que pretendía la entidad que presentó el recurso en 2016", manifiesta Berenguer. El Tribunal Supremo no lo invalida y por lo tanto los regantes consideran que "el trasvase sale reforzado y no cuestionado como se ha querido hacer entender."

Piden tranquilidad y afirman que van a hacer un seguimiento para saber qué pasos da ahora el gobierno en aplicación de la sentencia. Anuncian que vigilarán la fijación del régimen de caudales y a partir de ese momento "actuarán en defensa de su derecho a recibir agua para regar igual que el resto de agricultores de España.