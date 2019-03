Aguilera denuncia ante Inspección de Trabajo la falta de medios para desarrollar su labor

Salvador Aguilera, diputado del Grupo Mixto, ha presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo por lo que considera "falta de derechos y de recursos" para poder desarrollar su labor.

Además de quejarse de la falta de información y de que no obtiene respuesta a las cuestiones que ha ido dirigiendo a la Mesa del Parlament, reclama que se asignen recursos económicos para la persona que ha contratado de asistente. También que pueda desarrollar las tareas asignadas, así como darle acceso los servicios informáticos para poder trabajar con su propia clave. Resalta que la respuesta que ha recibido es que su asistente no puede ser usuario del sistema, ya que no tiene la consideración de personal eventual.

Aguilera pide que personal de la Inspección se persone en la cámara para comprobar su situación de "provisionalidad" y como su asesor no dispone de los medios necesarios para ejercer sus funciones.

Asimismo, reclama que se inste a la mesa a que se le reconozcan los mismos derechos que al resto de miembros del Grupo mixto y diputados del resto de grupos parlamentarios, con carácter retroactivo.

Aguilera asegura que la situación en la que se encuentra no se ha revertido a punto de finalizar la legislatura. Destaca que ocupa una sala multiusos en la tercera planta del Parlament, que era un espacio común para todos los partidos (El PI y el Grupo Mixto), que tienen su despacio, personal y diputados y diputadas. Asegura que el hecho de que no se le ceda un espacio propio condiciona a todas estas personas a la hora de reunirse o trabajar en la sala, porque la está ocupando.