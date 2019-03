La reforma de Vara de Rey recibe el premio Green Good Design

La reforma del paseo Vara de Rey ha recibido el premio Green Good Design, concedidos por el presitigoso The Chicago Athenaeum: Museum of Arquitecture and Design.

Según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza, el jurado ha valorado "la integración paisajística y sostenibilidad del proyecto", para un reconocimiento enmarcado en la categoría de Green Urban Planning / Landscape Architecture.

De esta forma, los galardones Good Design, que son los más antiguos del mundo en el ámbito del diseño, han reconocido en su edición número 69 la intervención diseñada por el despacho AldayJover Arquitectura y Paisaje en el centro de Ibiza.