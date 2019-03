El Tribunal Constitucional, siempre puntual en auxilio de la monarquía y el Gobierno, se quitó de encima a Iñaki Urdangarin.

Recordemos que se trata del cuñado en activo del Rey, y del yerno de otro Rey.

El altísimo tribunal podría haber optado por una toma en consideración del recurso para fallarlo de aquí a diez años, según es habitual en la institución.

Sin embargo, el Constitucional no se refugió ni en el formulismo burocrático.

Dos párrafos y que pase el siguiente, despacharon a Urdangarin con una brusquedad inesperada hacia un miembro de la Familia Real.

Ni Letizia hubiera sido tan dura.

La breve decisión es otra forma de considerar que Urdangarin ya tuvo bastante premio con las rebajas de la Audiencia de Palma y del Supremo.

Para un profano, el Constitucional dictaminó que Urdangarin no tiene quien le quiera

El exduque ya solo le importa a una persona, Cristina de Borbón. Es poco sustento, y puede tambalearse según desea La Zarzuela.

Perderlo todo cuando lo has tenido todo duele especialmente, aunque lo peor no es que Urdangarin no tenga a quien le quiera, sino que ya no tiene ni a quien le odie.