Condemnen a 12 anys de presó al parricida de Son Blanc

El Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Balears ha condemnat a un total de 12 anys de presó al jove que el passat agost de 2016 var matar la seva mare a Ciutadella, clavant-li 39 punyalades, en el que es va conèixer com el parricidi de Son Blanc.

L'home, que té esquizofrènia, ha reconegut els fets que se li imputaven i se li ha aplicat una "eximent incompleta" per l’alteració psíquica que pateix.

Inicialment, la Fiscalia li demanava 23 anys de presó pel delicte d'assassinat; però, després d'aplicar l'eximent, ha estat condemnat a vuit anys per homicidi. Per la temptativa d'homicidi al seu pare, que va resultar ferit per arma blanca, se li demanava vuit anys més de presó, però la pena se li ha rebaixat a quatre.

A més, se l'ha condemnat a una multa de 1.500 euros i una prohibició d'acostament per un delicte de lesions per agredir al seu germà.