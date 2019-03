El Supremo tumba el recurso de los regantes al 'tasazo'

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que los regantes del Tajo-Segura presentaron hace un año contra la nueva tarifa para el agua trasvasada que obligaba a pagar una tasa fija para amortizar la obra, reciban o no agua.

El presidente de los regantes del Tajo-Segura ha dicho en La Ventana de la Región de Murcia que están estudiando con los servicios jurídicos qué actuaciones pueden llevar ahora a cabo.

Lucas Jiménez Lamenta que el tribunal "no ha entrado a valorar que hay medidas legislativas que han capado la capacidad del trasvase", y "sólo se queda en una interpretación técnica de la tarifa".

El presidente de los regantes advierte de que esto afectará a todos los hogares del Levante y avanza que va a pedir el apoyo de toda la sociedad para que se presione a los políticos y pongan soluciones a este problema.

Dice Lucas Jiménez que podrían encontrarse "pagando eternamente una obra por la que no circulara agua".

"La legislación del trasvase sale reforzada con la sentencia del Plan Hidrológico del Tajo".

El presidente del SCRATS, que ha comparecido en rueda de prensa este lunes por la tarde tras la reunión de la Junta de Gobierno del sindicato, también se ha referido a la sentencia del Supremo que anula ese Plan por no fijar caudales ecológicos. "No sólo no hay una amenaza en esa sentencia al acueducto", sino que la legislación del trasvase "sale reforzada", y que acatan esa sentencia y se unen "a la necesidad de que se establezcan unos caudales ajustados para el rio Tajo".



Lucas Jiménez dice que esto es algo que ha obviado la artillería mediática de la comunidad vecina y reta a la administración castellanomanchega a que señale un párrafo donde se diga que esto es el fin del Tajo Segura.