Corpas: "Este ambiente en la grada nos hace futbolistas"

Ha crecido una barbaridad en su primer año en Segunda. Corpas está madurando a pasos agigantados en el Almería en su primera aventura en el fútbol profesional. Tiene un futuro muy bonito por delante en el mundo del fútbol, siempre con las ideas muy claras. El extremo derecho del equipo rojiblanco volvió a darlo todo con la camiseta rojiblanca en el partidazo ante el Granada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Fue protagonista en la zona mixta al final de un encuentro en el que se respiró ambiente de Primera División, tanto en el campo como en la grada: "Estamos muy fuertes en casa y hemos sido capaces de frenar a un Granada que aspira al ascenso a Primera División. Ellos plantearon un partido rocoso en el que se jugará poco y nos faltó ese último pase en zona de finalización. Hay que valorar el punto como bueno y corregir los errores. Estamos contentos con el punto, hay que seguir; toca a pensar en el partido del viernes en La Coruña ante el Deportivo, otro rival que aspira a ascender".

El ambiente fue espectacular con la mejor entrada de la temporada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos: "Ha sido la mejor entrada en nuestro Estadio y ojalá siga viniendo más gente de aquí en adelante porque este equipo se lo merece; damos todo lo que tenemos, hay mucha ilusión en el vestuario y con el apoyo de más aficionados todo es más fácil".

El Almería tiene 44 puntos, a 4 del play off y quedan 12 jornadas: "Todos tenemos claro que la salvación es lo primero y cuando consigamos la permanencia nos podremos ilusionar con el play off. El punto ante el Granada nos aleja del descenso. No nos vamos a salir del discurso de la permanencia como princial objetivo".

Ha crecido mucho en su primer año en Segunda: "El periodo de adaptación fue muy fácil gracias a mis compañeros en mi primera temporada. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos".

Ambientazo en la grada: "Este tipo de ambiente nos hace futbolistas, ha sido como un partido de play off (risas) pero para ellos y no por nosotros porque no nos salimos del discurso. Ha sido bonito ver las gradas con tanta gente".

Saveljich creó hace unas semanas la peña play off: "Con él de presidente... (risas). Es verdad que estar tan cerca de los de arriba nos ilusiona, pero es un error si pensamos en eso. Tenemos que tener claro para lo que vinimos aquí. A día de hoy no nos podemos salir del discurso de la salvación".