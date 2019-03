Pedro Martínez: "Perder en la Euroliga es menos grave que en ACB"

El Herbalife inicia una semana dura. En seis días tendrá tres partidos y dos fuera de la isla de Gran Canaria. Para Pedro Martínez “es unasemana difícil, con dos partidos de Euroliga y uno de ACB. Se junta con los viajes, nos hubiese venido mejor jugar en casa primero. Ahora tenemos que volver y luego un viaje duro como el de Andorra. Vamos a intentar hacer las cosas lo mejor que podamos. En Euroliga no tenemos objetivo competitivo y jugamos contra equipos que sí lo tienen. Lo que tenemos que pensar es ver qué podemos hacer para que el crecimiento del equipo siga siendo bueno, más allá del resultado. Tenemos que estar centrados en hacer las cosas bien y prepararnos para los próximos partidos”.

El entrenador habló de las bajas que tiene el equipo para el partido ante el Barcelona,“Albert Oliver no viaja, es el descartado. No tiene problema físico pero hemos decidido que sea él. Competitivamente no tenemos un objetivo claro y queremos dosificar a los jugadores. Eulis está de baja”, apuntó.

El partido contra el Barcelona se jugará este martes a las 20.00 horas, sobre el rival comentó que “han ganado la Copa, van líderes en ACB, y están luchando por ser cabeza de serie. Es un equipo muy fuerte en su campo, lo sabido. Vamos a intentar preocuparnos por nosotros. Nadie quiere perder pero, si pierdes, digamos que en esta competición es menos grave. Sería más fastidiado perder en ACB”.