UPA Castilla-La Mancha incide en la preocupación de los agricultores por el clima

El responsable de Seguros de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha y secretario de Organización de UPA Albacete, Pedro González, ha querido destacar cómo son muchos los agricultores que se están viendo afectados por el cambio climático y sus consecuencias sobre diversos cultivos o la variación de los tiempos concretos de cultivos, siembras, podas, entre otros.

Desde UPA explican que los agricultores están viendo con pesimismo la situación climatológica y los efectos en cultivos como almendro, olivar, frutales y viñedo. Así lo ha explicado el Secretario General de UPA, Julián Morcillo.

Esta situación podría condenar a muchos cultivos de La Mancha si la climatología no mejora en las próximas fechas. En concreto, desde UPA insisten en que son mayoría los agricultores que no paran de mirar al cielo a la espera de las lluvias que no han caído desde hace tiempo.

Morcillo ha hecho referencia al cambio climático como el factor culpable de la situación y apela a la contratación de seguros agrarios para paliar las consecuencias.