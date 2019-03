David Ribas: "El Consell de Ibiza está secuestrado por la actitud de algunos funcionarios"

El Conseller de Deportes del Consell de Ibiza, David Ribas, dice que "la administración pública se encuentra en algunos casos secuestrada y ha perdido la visión de servicio público".

Ribas, que ha comparecido por primera vez después de que el presidente, Vicent Torres, asumiera la pasada semana las competencias de Deportes, para agilizar el pago de las subvenciones ha advertido de que "algunas actitudes que escapan al control de cada departamento acaban llevando a una situación de bloqueo y no pueden seguir amparándose".

Habla de una "falta de coherencia y de unas instrucciones claras por parte de los órganos transversales de gestión, Intervención y Servicios Jurídicos, que movidos por un exceso de celo impiden que los expedientes avancen con agilidad". Deja claro que no "estoy insinuando que se hagan las cosas mal, pero que con esta línea se llega a poner en peligro el desarrollo de servicios básicos para los ciudadanos".

El conseller asegura que los retrasos en el pago de los expedientes afectan a todos los departamentos y se ha mostrado "dolido, porque se me ha desautorizado públicamente y he sido cabeza de turco de una situación muy complicada que vive la institución, que sigue estando infradotada en materia de personal y padece restricciones legales que condicionan de forma importante la actividad de las administraciones locales".

Ribas deja claro que "no pretende eludir mis responsabilidades y pido perdón porque nos hemos retrasado en alguna convocatoria", pero asegura que esta situación "perjudica a la institución y a una gran parte de funcionarios que en lugar de soportar con resignación y frustración la sobrecarga de trabajo, deberían poder ver recompensados su esfuerzo y dedicación para que la administración pública ofrezca una servicio de calidad".

Ribas afirma que "no podemos permitir que con el objetivo utópico de conseguir una tramitación administrativa impoluta, los expedientes acaben muriéndose en las mesas de los técnicos y los administrativos en el transcurso de procedimiento, caducando los plazos y teniendo que volver a iniciarse, ante la desesperación de los ciudadanos, que desconociendo esta situación pagan su frustración de forma comprensible con los responsables políticos".

El Conseller dice que "muchas veces navegamos contra corriente y a la deriva" y no ha querido valorar la petición hecha desde Guanyem para que el presidente del Consell asumiera también la gestión de Servicios Sociales "no he venido a hacer sangre".

Ha dicho sentirse "muy tranquilo por la gestión que se ha hecho" y anuncia que " a pesar de los obstáculos" seguirá trabajando " con lealtad hacia la institución y el equipo de gobierno" hasta final de legislatura pero exige tener "lealtad y autonomía en mi trabajo".

Asegura que "hay mucho trabajo hecho hasta ahora por reivindicar y todavía quedan muchos proyectos en marcha en cuatro áreas de gestión que se pueden ver perjudicadas a estas alturas"