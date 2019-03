El CSIF da un ultimátum al Ministerio de Justicia y amenaza con movilizaciones

El CSIF no descarta acciones de protesta si el Ministerio de Justicia no da una respuesta inmediata a la “gravísima” situación que se vive actualmente, según el sindicato, en las dependencias judiciales habilitadas en el edificio Cetis para albergar los Juzgados de lo Penal. Afirman que estos espacios no son apropiados ni suficientes para dar cabida a los funcionarios.

En concreto se denuncia que en la Torre 1 del Edificio Cetis, donde se ubican los Juzgados de Instrucción, el de Violencia Sobre la Mujer, el Juzgado de Guardia y la subdirección del Instituto de Medicina Legal, carece de las condiciones adecuadas para poder realizar funciones en unas mínimas condiciones y explican que en una pequeña habitación de 10 metros cuadrados y sin ventilación solo pueden coincidir siete funcionarios.

También denuncian que la estancia habilitada como sala de espera en la primera planta no está acondicionada para albergar muchas personas, una situación que se agravará con el inicio de la temporada turística, según el CSIF, a la vista de que en los últimos días se han agolpado en esa sala hasta una veintena de personas esperando a ser atendidas.

El mismo problema de espacio sufren en la cuarta planta, donde una docena de funcionarios deben compartir un espacio sin aire acondicionado con las personas que acuden a realizar sus trámites, generando, según el sindicato, una situación de masificación que se verá incrementada en verano con problemas respiratorios, de ansiedad y lipotimias, tanto a los trabajadores como a los usuarios.