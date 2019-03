Carmena y Errejón, 95% de apoyo en unas primarias sin rivales

El 95% de los electores de Mas Madrid ha apoyado las listas propuestas por Manuela Carmena, en la capital, e Iñigo Errejón, en la Comunidad de Madrid. Nada cambia tras las primarias. El proceso participatario del que presumían no ha supuesto ningún cambio. Ambos candidatos acudirán a las elecciones de mayo con las listas intactas, tal y como ellos las habían elaborado. La propia Carmena ha dicho esta mañana que el resultado de las primarias era previsible. "Contábamos con ello", ha asegurado la alcaldesa.

No ha habido competición alguna, porque no ha habido candidatura alternativa a la oficial. El 95% de los inscritos ha avalado su proyecto. La participación ha sido del 65%, de un censo de 11.400 electores. Además de no ha haber candidatura alternativa, el reglamento que habían elaborado les blindaba. Ya les contamos aquí en la SER que había un punto en ese reglamento llamado "factor equipo" que penalizaba el voto de quien tratara de alterar el orden original de la lista. Así que sus candidaturas no han sufrido ni una sola modificación.

En el Ayuntamiento la candidatura de Mas Madrid la lidera Manuela Carmena, seguida de Marta Higueras, a quien, por cierto, casi supera la portavoz Rita Maestre que va de número tres. Tras ellas, el núcleo duro del actual equipo de gobierno de la alcaldesa: Pablo Soto, José Manuel Calvo, Inés Sabanés, Nacho Murgui, Marta Gómez y Jorge García Castaño, por este orden.

La lista de la Comunidad también queda tal y como estaba. Iñigo Errejón será el número uno, seguido de Clara Serra, la actual portavoz de Podemos en la Asamblea. Tras ellos, candidatos independientes como el psiquiatra Diego Figuera o la abogada laboralista, Alicia Gómez. En esa lista también va Tania Sánchez, de número seis.