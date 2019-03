Armengol: "No haré propaganda y nunca votaría a la derecha ni extrema derecha"

El ambiente preelectoral se nota en el penúltimo pleno ordinario. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha sido preguntada sobre Vox, por parte de la diputada del Grupo Mixto, Montse Seijas. Mientras, la presidenta ha contestado que no quiere hacer propaganda a este partido y darles un altavoz.

Por cierto, que este martes la primera pregunta del pleno la tenía que formular la recién incorporada diputada del PP, María Asunción Pons, que sustituye a Antoni Camps, después de su marcha a Vox. No ha asistido por motivos de salud. La pregunta ha decaído y si no registra una nueva lo más probable es que se acabe disolviendo el hemiciclo y no haya podido realizar ni una sola pregunta de control.