Cierran las playas de Can Pere Antoni y Ciutat Jardí por los primeros vertidos de 2019

Las playas de Can Pere Antoni y Ciutat Jardí han sido cerradas al baño este martes, por primera vez en lo que va de año, debido a vertidos de aguas mixtas provocados por la lluvia, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma.



Durante esta mañana se han producido vertidos de aguas mixtas en la estación de impulsión de aguas residuales del número 1 de la Avenida Gabriel Roca, debido a la falta de capacidad de la conducción y también de la estación depuradora EDAR 2, provocada por las lluvias, razón por la que se ha cerrado al baño Can Pere Antoni.



Además ha habido vertidos al Torrent Gros, lo que ha llevado a señalizar la prohibición del baño también en Ciutat Jardí.



El consistorio ha señalizado la playa con carteles que informan de la prohibición del baño, por prevención. La Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado ha tomado muestras del agua para realizar las analíticas correspondientes, en función de las cuales se decidirá si las playas siguen cerradas al baño o no.







