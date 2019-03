La ingesta diaria de suplementos nutricionales no previene la depresión, según un estudio de la UIB

La ingesta diaria de suplementos nutricionales no previene la depresión. Esta es la principal conclusión del ensayo clínico 'Mood Food' elaborado por la UIB en colaboración con ocho universidades europeas.

Más de mil voluntarios participaron en el estudio que concluye que los complementos nutricionales no impiden de forma efectiva la aparición de un episodio depresivo. Margalida Gili, profesora de psicología social de la UIB y una de las coordinadoras del estudio explica que su primera hipótesis era que "se darían menos cuadros depresivos con un estilo de vida saludable, centrado sobre todo en la alimentación, y con la ingesta de suplementos multinutrientes, pero los resultados del ensayo clínico nos dicen que no". Según se desprende de este estudio, "la ingesta de estos suplementos no tuvieron un efecto mejor que el placebo".

Del mismo modo el proyecto 'Mood Food', desarrollado durante cinco años, evidencia que seguir un patrón de vida saludable es fundamental para la salud física y puede ayudar a prevenir los síntomas depresivos.

Más de cuarenta millones de europeos experimentan un trastorno depresivo mayor. Uno de cada 10 hombres y una de cada 5 mujeres padece depresión clínica al menos una vez en la vida. Ante estos datos cada vez son más los que buscan prevenir a través de hábitos de vida saludable.