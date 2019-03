Balears frente al Brexit: "Los británicos siguen viajando a pesar de la debilidad de la economía"

“Aunque la economía muestra signos de debilidad la población tiene trabajo y sigue viajando” afirma el consejero adjunto de la Consejería de Turismo en Londres, Carlos Ruiz. La sede de la patronal CAEB ha acogido este martes una jornada informativa sobre los efectos del Brexit en el turismo y el comercio de las islas y el estado de las negociaciones que el Gobierno británico mantiene para realizar una salida pactada de la Unión Europea.

Sobre los posibles efectos en el sector turístico, Carlos Ruiz ha destacado que los británicos siguen viajando a pesar de la incertidumbre por el Brexit. Los datos de enero de 2019 no son malos, afirma, y apuntan a un pequeño crecimiento de las reservas y un mantenimiento de la actividad de las aerolíneas. Sin embargo, las reservas de paquetes turísticos muestran una cierta debilidad de cara al verano, con una caída del 7%.

El consejero adjunto de la Consejería de Turismo en Londres ha recordado que el turismo británico representa 23% del que llega a España y Reino Unido es el segundo mercado para las islas. A pesar de descenso que dice, se ha notado en enero, el gasto medio diario por persona ha mejorado. Ha advertido de los cambios para los viajeros en caso de que la salida se practique sin acuerdo: medidas de contingencia para intentar minimizar el impacto, impulso de visados de corta duración para los visitantes condicionados a reciprocidad, ciudadanos de Reino Unido que tendrán que pasar controles de frontera y anulación del pasaporte europeo para mascotas.

El Brexit también tendrá consecuencias para el comercio, como ha advertido la subdirectora general de Comercio Internacional de Servicios y Comercio Digital del Ministerio de Industria, Cristina Teijelo. Se ha centrado sobre todo en las consecuencias de una salida dura de la Unión Europea para el tráfico de mercancías y la circulación de personas por motivos de trabajo.

Teijelo ha señalado que si no hay acuerdo, el Reino Unido podrá aplicar a las mercancías los aranceles que tiene consolidados en la Organización Mundial del Comercio, aunque ya ha anunciado que aplicará en su mayor parte aranceles de tipo cero. Una decisión, dice la subdirectora general, bastante más liberal de lo permitido por la OMC, a pesar de que empeora la situación comercial actual. Otro de los cambios, importantes, es que no se podrá ir a buscar trabajo a Londres si no se cuenta con una contratación previa.

El jefe de Dependencia Regional de Aduanas de Balears, Miguel Morey, ha pedido a las empresas de las islas que comiencen a prepararse para un Brexit duro y los nuevos requisitos de control veterinario y de calidad a las exportaciones. Si no cumplen los criterios de calidad o control, no podrán exportar sus productos ni pagando. Pone como ejemplo la exportación de patata de Sa Pobla.

Morey afirma que se perderán ventajas sobre el control de pasajeros porque no hay un aeropuerto en el que se pueda hacer “una división de pasajeros eficaz”. Para Morey, muchas de las decisiones se tomarán sobre la marcha porque el Brexit aboca a empresas y ciudadanos a un escenario desconocido.