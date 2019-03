Martín Merquelanz (12-6-95) ya tiene el alta médica. Atrás quedan seis meses de dura recuperación de la grave lesión que sufrió el día de su debut en Primera con la Real Sociedad en Ipurua. El irundarra habla por primera vez desde que está en el primer equipo y desde que aquel doloroso episodio.

-¿Contento ya con el alta médica, verdad?

La verdad que es un paso importante, y ahora ya poco a poco ir entrando con el grupo, hacer más cosas y dar pasitos.

-¿En qué momento de la recuperación se encuentra?

Ya he dejado mucho trabajo atrás de gimnasio, y ahora me queda coger el tema específico de campo con balón y con oposición, y eso te lo dan los entrenamientos. El sábado sufrí unas pequeñas molestias en el isquio, pero no es nada grave, así que a seguir entrando con el grupo.

-¿Le han recomendado que vaya con cuidado?

Eso es lo que te piden, pero para el jugador es complicado porque pasas seis meses al margen y cuando te ponen el premio de estar con el grupo, es diíficil que quieras ir despacio.

-¿Ahora depende ya de sus sensaciones y de que el entrenador decida convocarle?

Bueno, todavía no estoy al 100% porque aún debo acabar entrenamientos completos con el equipo, pero ir entrando poco a poco, y a media que entrena más, será decisión del entrenador.

-¿Cómo recuerda aquella noche de infausto recuerdo en Ipurua en la que se lesiona de gravedad nada más debutar en Primera? ¿O prefiere no recordarlo?

No tengo problema, pero sí que es verdad que nunca me he parado a mirar cuánto tiempo estuve, creo que no llega al minuto, y lo que si miré fue que me lesiono con el primer balón que toco. Y al final es mala suerte, no deja de ser parte del fútbol, y de todo se aprende.Volverá más fuerte, seguro.

-¿Cuando sufre la lesión en Ipurua ya se da cuenta de que era alto tan grave?

La primera vez que tengo la lesión, todo es nuevo y no se lo que puedo tener, pero cuando me vuelve a pasar en Ipurua, es una sensación que no se olvida. Y en cuanto caigo y noto lo mismo, ya lo tengo claro. Cuando llega el equipo médico, ya sabía lo que pasaba y se lo comento.

-¿Y qué piensa en ese momento tan duro?

Mis primeros pensamientos al notar la lesión era porque a mí, por qué ahora, qué mala suerte. Pero ya en el vestuario tranquilo le di vueltas a la cabeza, y pensé que no merecía para nada mensajes negativos, porque no me ayudaban en nada. Así que ya pensaba en el primer día de la recuperación.

-¿Y cómo recuerda ese debut? ¿Con alegría o como una pesadilla?

Es una sensación agridulce. Porque es un día especial porque es mi debut en Primera con la Real, y eso es un sueño; pero sales y al minuto recibes la peor de las noticias. No es fácil. Lo que uno quiere es llegar al primer equipo y es un sueño. He cumplido mi sueño de llegar al primer equipo, pero quiero más, claro.

-Igual sientes que todavía no eres jugador de Primera, que has debutado, pero te falta jugar...

Por lo menos acabar con mejores sensaciones, un redebut con el que me pueda quedar tranquilo y no suceda nada malo.

-¿Se ha marcado como objetivo volver a jugar en Primera esta temporada?

Coo objetivo tampoco. Porque voy día a día cumpliendo lo que me marcan los médicos, y según vayan pasando los plazos, y depende de como vaya, veré si puedo jugar unos minutos este año.

-¿Ha sido más dura esta segunda recuperación al estar ya en Primera que la de la lesión cuando estaba en el filial?

No. Las dos las he visto igual. Una lesión con unos plazos que he cumplido. Es largo, pero no encuentro diferencia.

-¿Cuando volvió a entrenar con el grupo seis meses qué sintió?

Es especial, porque después de tanto tiempo entrenando al margen es algo diferente. Estoy muy contento y ahora tengo más ganas de seguir con ellos.

-Toda ayuda es necesaria para soñar con Europa...

Sí, por supuesto. El equipo está unido y bien, aunque los resultados no nos han favorecido. Estamos con ganas y junto para intentar estar lo más arriba posible. Sería un sueño bonito jugar en Europa con la Real.

-¿Cómo es el ambiente en el vestuario tras cuatro jornadas seguidas sin ganar?

Es verdad que el empate contra el Levante fue un jarro de agua fría. Pero al equipo no le veo desanimado, y estos días sirven para desconectar un poco y trabajar para seguir creciendo. El grupo está muy unido.

-Usted es uno de los ocho jugadores de Zubieta que han debutado en Primera con la Real esta temporada, ¿le sorprende el dato?

Eso habla muy bien de la casa, que apuesta por la gente del club, jugadores que cuando llegan han rendido a buen nivel y han dado la talla. Es un espaldarazo a la filosofía del club.

-Usted coincidió con Imanol en el filial, ¿le sorprendió que le dieran las riendas del primer equipo?

No, no. Sólo tengo palalbras de agradecimiento, es un gran entrenador. Con Imanol tengo la confianza de haber estado dos años en el Sanse como primer entrenador y tengo muy buena relación con él, y para lo bueno y malo, sabe lo que puedo llegar a dar. Las mejores temporadas que hice en el Sanse fueron con él y me alegré mucho por su nombramiento en el primer equipo.

-¿Cómo nota a Imanol este momento malo por el que atraviesa?

Le voe tranquilo y como siempre. Tengo la ventaja de conocerle desde hace años, y esta cosas no le afectan, trabaja igual, muy duro y con intensidad.

-¿Ha llegado a temer que la lesión le obligue a salir cedido porque se ha quedado sin sitio en el primer equipo?

Si te digo la verdad, no me he parado a pensar en esas cosas. Voy a Zubieta con la intención de recuperarme bien, más que pronto. Y nunca he pensado an algun tipo cesión u otras cosas. Primero quiero recuperarme bien, y luego ya veremos.