"La sociedad ha formulado su propuesta, tómenla, háganla suya, pero no perdamos más el tiempo"

No ha dejado indiferente a nadie la intervención de Lorenzo Vidal de la Peña en Foro SER Cantabria. El presidente de CEOE Cepyme ha sido muy crítico con el gobierno regional y ha lamentado que ya no hay tiempo que perder. “Menos romería y más trabajo”, sería la frase que resume una intervención en la que ha defendido el Plan Estratégico que ha presentado la patronal cántabra y que ahora, ha dicho, pone a disposición de los partidos para que lo hagan suyo, porque como ha desvelado, según sus propias palabras, pecando de indiscreto, en privado lo han acogido de forma favorable. “Queremos ver esas medidas en sus programas electorales. Esta vez la sociedad no está esperando, ha formulado su propuesta, tómenla en parte o completa, háganla suya, pero no perdamos más el tiempo, no lo tenemos. Cantabria no lo tiene” ha sentenciado Vidal de la Peña.

El líder de los empresarios cántabros ha sido muy crítico con el bipartito, pero ha tendido, no obstante la mano, para trabajar en la misma dirección. Vidal de la Peña ha criticado la carga fiscal que soportan, las excesivas regulaciones que entorpecen su actividad y la política industrial y de infraestructuras. El presidente de la patronal ha advertido de que los empresarios han "perdido la confianza" y por eso este sector se ha "comprometido" con la región "más que nunca antes".

Una intervención en la que el auditorio se ha visto sorprendido por algunas de sus afirmaciones e incluso ha llegado a interpelarle. Desde el fondo de la sala se ha escuchado: “Pues preséntate a las elecciones”, cuando Vidal de la Peña ha definido el Parlamento como una cámara blindada que no atendía a las demandas de los empresarios, ya que no admitió que presentarán allí su plan ‘Cantabria 20-30’.