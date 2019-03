Los promotores del cambio social en Tarancón celebran su día

Compromiso y contribución. Son dos conceptos que definen la labor de los trabajadores sociales. Hoy, como cada tercer martes del mes de marzo se conmemora el Día Mundial del Trabajo Social para poner en valor que esta profesión es la que puede liderar el cambio y la intervención social así como garantizar los derechos sociales de la ciudadanía. En Tarancón hay 17 trabajadores sociales interviniendo en diferentes ámbitos desde la educación a la sanidad. Este martes han celebrado su día con la lectura de un manifiesto en el Centro Social.

Tres de los trabajadores sociales que trabajan en Tarancón también han compartido sus experiencias sobre sus ámbitos de intervención. Miguel Muñoz, coordinador de Servicios Sociales municipales y trabajador social de profesión, cree que el cambio experimentado en Tarancón gracias a las figuras de trabajo social es radical. La labor de estos profesionales se basa en las relaciones humanas y ha cambiado hacia la dinamización, ha explicado Raúl Cantarero, trabajador social en la asociación salud mental Nueva Luz. También Nuria Plaza, trabajdora social de AFAD, ha destacado que el trabajo de su compañero y la existencia de asociaciones ha ayudado a ver enfermedades como la demencia desde el plano de la vergüenza social. Escucha sus reflexiones:

Miguel, Nuria y Raúl / CADENA SER

Mañana miércoles, se proyectará el documental 'In the middle of Norway', una obra que refleja la vida del cantante de La Habitación Roja en su doble vertiente de músico y enfermero. El documental llega a Tarancón de manera exclusiva puesto que solo se ha estrenado en un festival en Madrid y próximamente se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus. La proyección, que comenzará a las siete y media de la tarde, en la Casa de la Cultura, contará también con la actuación de David Campos versionando canciones de La Habitación Roja.