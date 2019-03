Nosotros antes que ellos

Tras el resto de resultados de la jornada no se puede calificar el triunfo de madrugada ante el Valencia Basket como de tranquilidad para Montakit Fuenlabrada (8-15), visto que está solo un triunfo por encima del descenso, sino como un match-ball salvado antes de un mes en el que se jugará la permanencia. El primer duelo será (domingo, 12:30 horas) en el Pazo provincial de deportes de Lugo ante un Cafés Candelas Breogán (7-16) que ha destituido a Nacho Lezkano.

Sobre todo ello ha hablado en la web oficial Marc García, que regresaba al parqué tras unas semanas con problemas físicos.

Pregunta-¿Qué tal a nivel de sensaciones después de unas semanas sin competir?

Respuesta- “Bueno pues me sentía un poco flojo en lo que se refiere al ritmo de competición. Es complicado jugar contra equipos tan fuertes en lo físico, pero súper contento porque el equipo hizo un partidazo y pudimos ganar al Valencia que tiene una gran plantilla. Es una motivación más para seguir trabajando esta semana y enfocar el partido contra el Breogán con más confianza”.

P- Lo innegable es la confianza que tienes porque fallaste las primeras acciones, pero seguiste insistiendo

R- “Eso es como mi ADN, siempre he sido anotador. Si fallo, pues fallo, pero lo seguiré intentando. Y si me tienen que cambiar pues que me cambie el entrenador. Ahora mismo estoy recuperando sensaciones, contentísimo por el triunfo y con ganas de que llegue el domingo”.

P- ¿Cómo se enfoca una semana con un partido tan valioso como el de Lugo?

R- “Lo enfocaremos como cada semana, entrenamiento a entrenamiento, con la idea de mejorar y de preparar lo mejor posible el partido. Pienso que hemos de fijarnos más en nosotros que en los demás, en ver en qué cosas podemos progresar”.

P- ¿Cómo de importante ha sido moralmente la victoria ante el Valencia?

R- “Ha sido una gran victoria, sobre todo después del varapalo de perder por un punto en Andorra. Y también es muy bueno para la afición, como un premio a su perseverancia apoyándonos permanentemente. Se lo agradecemos mucho. Ahora toca seguir a tope todos juntos”.

P- ¿Cómo te sientes en la nueva dinámica de juego con Cuspinera?

R- “Hasta ahora he podido hacer pocos entrenamientos con él, pero ya le conocía de las selecciones españolas inferiores. Estoy contento, todo el mundo intenta implicarse más en el juego y creo que el equipo está reaccionando bien al cambio táctico”.

P- ¿Eres de los que echa un vistazo a lo que hacen los rivales directos?

R- “Uff, si empiezas a mirar a todos al final no puedes ni vivir. Habrá días que ganarán los que están cerca de nosotros en la clasificación, otros días perderán. Hemos de fijarnos en nosotros, en mejorar, jugar cada partido para ganarlo e ir siempre a todas”.

P- En Lugo es de prever un partido muy intenso

R- “Sí, eso lo sabemos ya. Es un partido importante para nosotros y vamos a prepararlo como los anteriores, trabajando muy duro”.