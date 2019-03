Laura Sáez, piloto de aviones: "Estoy encantada. Me considero una privilegiada"

Su padre tenía una avioneta, era piloto privado, y el ejemplo cundió en casa. Los dos hermanos mayores de Laura Sáez Saiz también decidieron ser pilotos de aviones comerciales y ella no iba a ser menos, así que fue a por ello y lo consiguió, convirtiéndose en una de las pocas mujeres que en nuestro país ejercen esta profesión, sólo un 3,5% según la Plataforma ‘Aviadoras’. “He tenido la suerte que en mi casa he visto esta profesión, estoy encantada porque cada día me gusta más y me considero una privilegiada”. Dice que la mayoría de las compañeras que conoce, tienen el referente en su familia, “muy pocas no tienen nada que ver con este mundo y eso tiene mucho mérito”.

Desde hace 17 años trabaja para la compañía Iberia, antes lo hizo en Spanair, y reconoce que la suya es una profesión que “por algún motivo no llama la atención, porque las auxiliarse de vuelo son sobre todo femeninas”, pero ser piloto no es una profesión muy elegida por las chicas. En este sentido cree que los estereotipos pueden ser decisivos. Y es que según Sáez a veces “nos autolimitamos ”, pensando que no podemos hacerlo o que son profesiones solo para ellos, son “los techos de cristal que no se han roto todavía. Sáez ha participado este martes en la VI Jornada Mujer y Aeronaútica de Getafe, patrocinada por el Ayuntamiento, una cita que es un ejemplo, según dice, de “como se puede visibilizar la mujer en este ámbito”, algo en lo que ya trabajan entidades como la Plataforma ‘Aviadoras’.

Asegura que “entrar en Iberia fue uno de mis mayores retos”. A las pruebas se presentaban 1.800 personas y al final solo llegaron 80. “Yo veía a toda esa gente, en una nave, con 20 años y pensaba cómo voy a aprobar. Vas pasando pruebas y de repente estas entre los 80”.

Pero nadie dice que llegar hasta aquí haya sido un camino fácil, porque reconoce que también hay momentos, sobre todo en el periodo de instrucción, muy duros”. La instrucción es difícil y muchas veces “piensas voy suspender”. Incluso hay veces en las que se pudo cuestionar su elección. “Dios mío que necesidad de pasar por aquí, en Estocolmo, con dos horas de sol al día y este hombre que no le entiendo, es sueco, me habla en inglés y es muy antipático”, dice riéndose y quitando importancia a esos momentos de flaqueza. “Como todo, se pasa, tienes un objetivo y una meta, que es como se consiguen todas las cosas más difíciles, con tesón, y luego la recompensa es muy grande”.

En su trayectoria profesional, muchas anécdotas, algunas derivadas, aunque parezca mentira, de su condición como mujer, pero ella recuerda especialmente una. Cuando fue contratada en Spanair eran nueve hombres y una mujer y le comunicaron que tenía un contrato diferente al de sus compañeros. “Me dijeron que mi contrato era distinto porque yo era mujer, subrepresentada, desempleada”. La primera reacción fue de extrañeza y sorpresa, no entendía, hasta que le explicaron que era un contrato establecido por el Gobierno para incentivar la presencia de la mujer en la aviación, al ser menos de un 10% en el sector.

Laura ha cumplido su sueño, ser piloto, ahora a los 40 años, está a punto de casarse, después de dejar estos años, algo de lado esa faceta más personal. “Te vuelcas mucho en lo profesional y eso hace que la vida profesional se quede en stand by”. Pero al final, dice, todo es compatible.