Pérez Dorao: "Ciudadanos se ha cachondeado de la ciudad de Cádiz"

El Salón Isabelino del Ayuntamiento de Cádiz, lugar habitual de las ruedas de prensa, a rebosar, atestado de medios escritos, radios y televisiones, a la espera de la confirmación oficial de la noticia que adelantaba a primera hora de la mañana Radio Cádiz: Ciudadanos se desintegra en Cádiz, los dos únicos concejales que la formación naranja tenía en el pleno del ayuntamiento, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández Trujillo, causaban baja del partido y se marchaban al grupo no adscrito.

Y unos minutos más tarde de las 13:00, ambos comparecían para explicar los porqués de la noticia que se ha propagado, tal y como ha asegurado el ya exportavoz del partido de Rivera "por radios, medios digitales, Whatsapps y llamadas telefónicas durante toda la mañana".

Tras los agradecimientos pertinentes y protocolarios, Pérez Dorao ha sido tajante con su primera frase: "Ciudadanos se ha cachondeado de la ciudad de Cádiz". Un titular que servía de preámbulo para enumerar los motivos por los que, ayer, a las 17:00, la secretaria de organización autonómica, Mar Hormigo, y su homóloga provincial, Elena Sumariva, trasladaban a los dos concejales que no contaban con ellos para formar parte de las próximas listas para las elecciones municipales del 26 de mayo.

Pérez Dorao ha comenzado recordando los inicios de la formación en la capital, "un grupo de gaditanos preocupados por la situación de la ciudad que nos reunimos par crear un partido que pudiera solucionar los problemas", para posteriormente resaltar que el actual vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se puso en contacto con ellos para que se "unieran a su marca" prometiéndoles, ha afirmado Pérez Dorao, "que la independencia sería absoluta". Desde entonces no han sido pocas las ocasiones en las que ambos concejales han llevado al partido a cuestiones políticas e informativas de primer nivel al partido, dotándole de un protagonismo que, según el exportavoz de Ciudadanos, convierte a esta decisión de apartarles en "una traición".

Pérez Dorao ha apuntado que, a pesar de que les han ofrecido seguir en el partido "ayudando desde las bases", se marchan porque "el partido no tiene nada que ver con lo que era" y por el viraje en la estrategia esbozada en el Congreso de Ciudadanos 2017 que consiste en "hacer lo que sea necesario con tal de que Albert Rivera se siente en el sillón de la presidencia".

Esa estrategia, afirma el concejal, se basaba en apostar por el municipalismo cuando las elecciones municipales, eran el preámbulo de las elecciones generales, pero cuando se disolvieron las cortes, con el posterior adelanto electoral al 28 de abril, "las municipales se convirtieron en absolutamente irrelevantes, ya no pintaban nada porque son tras las generales". Esa es la explicación que da Pérez Dorao al cambio radical de actitud de una formación en la que "ha desaparecido la democracia interna", desde que en ese congreso de 2017 "el partido se configurase con una estrutura piramidal en la que las decisiones se toman únicamente en la cumbre, con 4 o 5 personas alrededor de Rivera".

Esta mañana la dirección nacional de Ciudadanos reaccionaba a la noticia que adelantaba Radio Cádiz, asegurando que la baja de los concejales respondía a su interés "buscar sillones", algo a lo que también ha respondido esta mañana Pérez Dorao calificándolo de "ridículo".

AUDIO PÉREZ DORAO

"Os puedo contar que esta mañana, en una conversación que he tenido con alguien de la dirección nacional, me ha dicho que somos concejales de ciudadanos y nos debemos al partido, y que si nos vamos, tenemos que dejar el acta. Yo le he contestado que le aplicaría al Ciudadanos lo mismo que el partido Ciudadanos está aplicando al PSOE, con gran disgusto por cierto de muchos afiliados, como el PSOE no es el mismo partido desde que pactamos, porque ha evolucionado, le ponemos una línea roja y no vamos a pactar con él", ha apuntado Pérez Dorao.

Casi al final de la comparecencia, María Fernández Trujillo ha tomado la palabra para remarcar que desembarcaron en el proyecto "movidos por la ilusión y las ganas, y que seguían con ello en mente", para manifestar a continuación su desencanto con la forma de actuar de la formación y la forma en que "se están perdiendo los modos y las formas dentro de la política".

A partir de hoy mismo Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández Trujillo formarán parte del grupo no adscrito del pleno, algo que tiene como principal consecuencia la desaparición del partido de la vida municipal en el último pleno del mandato. En cuanto a su futuro, el exportavoz no se ha mostrado disconforme con la hipotética posibilidad de que partidos como el PP o el PSOE contacten con ellos para formar parte de sus listas, y aunque el edil ha manifestado que no han sido pocas "las personas que a lo largo de mañana a nos han dicho que deberíamos aprovechar este tirón", ha reconocido que en este momento no tienen claro cuál será su futuro más inmediato.

Fe de errores que