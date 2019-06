Nos vamos de campismo

Llega la primavera también a Tão cerca y hemos pedido a nuestro profesor de portugués particular, Javier Figueiredo, que nos ilustre en las palabras que debemos conocer para no cometer errores en el parque do campismo. Nos proponemos visitar alguna de las zonas y para ello es necesario viajar preparados. Si no podemos alugar (alquilar) un bungaló o una caravana, no debemos olvidarnos del saco de dormir, colchao, taças, o un canivete suiço (navaja suiza), que nos sacará de muchos apuros.

En la costa o en el interior, mar o montaña, en Portugal hay numerosas zonas de campismo, normalmente, con entrada permitida para animales domésticos y que están equipados con salas de ocio, comedores, bar-restaurante, lavandería y zonas de baño.

José Manuel Marchán, responsable de la red de museos de Campo Maior también nos recomienda esta zona, muy cercana a Extremadura, para hacer una escapada de fin de semana. Hacemos parada en el Museu Aberto, en un antiguo edificio militar, rehabilitado, y en cuyas salas podemos contemplar cómo era la vida en localidades portuguesas como la que visitamos en los siglos XVIII, XIX y XX.

Triadvisor

Barbería, tabernas antiguas, carnicería, herrería o una escuela de la época de la dictadura Salazarista. Miles de visitantes, muchos de ellos escolares, visitan cada año este museo, que en gran parte debe su riqueza a los utensilios que los vecinos han ido donando al mismo.

La música de este Tão cerca es de Diogo Piçarra, uno de los intérpretes más jóvenes del panorama luso, que con solo tres trabajos se ha ganado el reconocimiento sobre todo del público. Piçarra está además de actualidad después de haber abandonado el programa de TV que elegía al próximo representante de Portugal en Eurovisión cuando era el principal favorito para cantar en Lisboa este año, tras el triunfo de Salvador Sobral en la última edición de la gala.

Diogo Piçarra y Antonio José en la presentación de "A dónde vas" en Radio Sevilla Cadena SER / Cadena SER