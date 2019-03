Tower of Power y The Prodigy para poner música a la semana

Como cada miércoles, dedicamos unos minutos en Hoy por Hoy a la música, con las canciones que nos traen Iván Domenech y David Serra, que además esta semana ya han avanzado que habrá una colaboración de ambos músicos en el nuevo disco de duetos que prepara Domenech y que saldrá a la venta después del verano.

De momento, nos han dejado sus sugerencias para esta semana. La de Iván es la canción 'Only so much oil in the ground' de la banda Tower of Power. David, por su parte, nos propone un tema de 'The Prodigy' que lleva por título 'Ibiza'.