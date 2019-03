Més presenta una campaña electoral creada con recursos propios y sin empresas externas

Més presenta una campaña para las elecciones limpia, transparente, no invasiva y con productos locales y reutilizables. A través de la marca 'Veus Progressistes', la coalición de Més, Ara Eivissa y Esquerra Republicana, la formación ecosobenarista aseguran que ha sido creada con recursos propios y no han participado empresas externas, y ninguna relacionada con Jaume Garau, el ex jefe de campaña de los anteriores comicios del partido.

Bajo el lema 'La Teva Decisió', Més per Mallorca ha diseñado una campaña que engloba todo el proceso de las elecciones generales del 28 de abril y las municipales, insulares, autonómicas y europeas del 26 de mayo. La candidata de Més al Consell de Mallorca en las elecciones insulares, Bel Busquets, defiende que se presentan con la idea de llegar a conformar futuros gobiernos de izquierdas porque, dice, que tienen capacidad de gestión y de diálogo.

Una campaña que pretende ser positiva, honesta y de proximidad. Para su creación y difusión se han utilizado recursos propios y no se han contratado empresas relacionadas con el ex jefe de la anterior campaña Jaume Garau. El número 3 al Parlament, el actual diputado de Més per Mallorca, Josep Ferrà, no ha querido mencionar en ningún momento a Garau.