Los abogados de oficio denuncian que llevan cuatro meses sin cobrar y amenazan con paros. Dicen que es el momento de poner punto y final a su situación precaria, y que también protestan por la falta de inversión general en la justicia.

La Comisión de Turno de Oficio ha anunciado una protesta en los juzgados de Sa Gerreria para el martes de la próxima semana. Si la situación no cambia, anuncian posibles paros a partir de abril. La presidenta Carmen López ha explicado que los servicios de asistencia a detenidos y a víctimas están garantizados.

Los abogados del turno de oficio que trabajan en comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias judiciales llegan a cobrar hasta un 50% menos que los otros. Además, no han cobrado lo que les corresponde desde el mes de noviembre, denuncia Carmen López. "No hay ningún colectivo en este país que tenga que salir a la calle porque llega cuatro meses sin cobrar", ha añadido.

Según la Comisión de Turno de Oficio, hay 700 abogados en esta situación en Balears, a quienes se les debe 1,7 millones de euros.