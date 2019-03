"Hacer brauliadas sin dinero me parece un milagro"

El director deportivo de Osasuna Braulio Vázquez ha repasado la actualidad del club en SER Deportivos Navarra a dos días de defender el liderato con bajas importantes en la siempre difícil salida a Tenerife donde nunca se ha ganado en liga. Braulio advierte "me da miedo la euforia, la ilusión no se puede frenar pero faltan 12 jornadas. Hay que ser cautos, disfrutar del momento y pensar solo en Tenerife, donde vamos con bajas importantes y una plantilla corta que aumenta la dificultad". Escucha a Braulio a continuación en SER Deportivos Navarra

Un Braulio que ha reconocido la dificultad para fichar en Osasuna aunque destaca que cada vez es un club más atractivo, el ambiente del Sadar, la reforma del estadio ... y sobre sus fichajes apunta que aquellos que dicen que hace brauliadas, señala que "sin dinero no se me ocurre otras, bastante milagro me parece operaciones como la de Rubén García o Lucas Torró". Un Rubén García del que entiende que es un lujo para Osasuna y que si tenemos la suerte (de subir) tendremos más opciones de mantenerlo aunque el Levante tiene la potestad de recuperarlo pero para el primer equipo.

Del interés avanzado en la Cadena SER por ficharle, Braulio entiende que "es bueno que suene para otros equipos, yo estoy encantado, super a gusto aquí y si siguen preguntando por mí es que va bien la cosa".