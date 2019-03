Iker Irribarria: "No somos robots, cuesta estar siempre al mejor nivel"

Iker Irribarria ha vuelto. Si es que añgún día se fue. La promesa de la pelota vasca, cuya aparición fue tan explosiva como meteórica ganando varios campeonatos seguidos nada más pasar a profesionales, regresa a una final después de varios campeonatos en los que sufrió un prolongado bache de resultados, debido a diferentes lesiones y a la presión que se puso sobre él, dando por hecho que tenía que ganar cada partido y cada torneo al que comparecido. El pelotari de Arama se ha clasificado junto a Zabaleta para la gran final del campeonato de Mano Parejas, y son a día de hoy los grandes favoritos para calarse la txapela. "Está claro que no es fácil, somos humanos y tenemos altibajos. No somos robots que cambias una pieza y todo sigue igual. Todo necesita su tiempo y cuesta siempre estar al mejor nivel, hace falta mucho trabajo. Pero a ver si todo esto sirve para aprender y puedo estar aquí durante mucho tiempo", dice Irribarria en 'SER DEPORTIVOS GIPUZKOA'.

El pelotari de Arama reconoce estar muy satisfecho por su regreso a una final, pero no considera que sea más especial que cuando se clasificó siendo un 'novato' en la categoría profesional. "Es diferente, al final cuando llegas por primera vez es una ilusión terrible para tu gente y para tí, y ahora me doy cuenta de todo lo que cuesta, todo lo que hay trabajar para llegar a una final. Y lo disfrutas diferente. No se si uno es más bonito que lo otro, pero lo importante es que esté ahí, y para adelante", señala. Lo que Irribarria quiere evitar es que sean los favoritos para ganar la txapela del parejas de esta temporada. "Estamos a gusto con el campeonato, nos habeis puesto ese papel y estamos acostumbrados, pero lo que llevo diciendo todo el campeonato, siendo el favorito no se gana el campeonato. Iremos con mucha ilusión y prepararlo con mucho mimo".