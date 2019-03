La oposición califica de "electoralista" las modificaciones de crédito para inversiones en Cuéllar

El equipo de gobierno popular ha aprobado en solitario las modificaciones de crédito necesarias para realizar diferentes inversiones con cargo al superávit municipal del 2018. Entre esas inversiones se encuentran la accesibilidad del edificio del Ayuntamiento, la accesibilidad de la biblioteca municipal, el arreglo de varias calles... Ambos grupos de la oposición han votado en contra de estas modificaciones al considerarlas electoralistas. Así desde Izquierda Unida, Alberto Castaño ha manifestado que "parece que es el primer acto electoral del PP, hay cosas que llevan sin hacerse 12 años o más tiempo y ahora corren muchísima prisa dos meses antes de las elecciones, nos parece inoportuno". Castaño se mostraba de acuerdo en que las obras son necesarias, pero insistía que desde hace muchos años. Además criticaba que en obras como la accesibilidad del Ayuntamiento se duplican los gastos en los proyectos. Castaño también aludía a un informe realizado desde la Intervención Municipal en la que se advierte que esta modificación presupuestaria puede alterar la estabilidad presupuestaria por el volumen de gasto a realizar.

El concejal de IU criticaba que en años anteriores apenas se habían realizado inversiones por considerarse inviables y no eran financieramente sostenible y ahora no se opinaba igual. "Hemos dilapidado todo el capítulo de inversiones para 2019", afirmaba y lanzaba una pregunta al alcalde sobre la finalidad de esta acción: ¿para si entra un gobierno distinto no pueda disponer de ningún crédito para realizar las inversiones que estime necesarias?

Jesús García ha defendido las inveriones que se van a realizar y ha negado la duplicidad de proyectos en el caso del edificio municipal. "No hay campaña electoral, todos los años en el mes de marzo se traen al pleno las modificaciiones de crédito con arreglo al superávit", explicaba García. Además añadía que muchas de estas inversiiones no se van a ejecutar antes de las elecciones "pero hay que preverlas, redactar los proyectos y sacarlos a licitación para ejecutar la obra".

Por su parte desde el PSOE, el portavoz Carlos Fraile, agradecía la inclusión de varias propuestas que había reclamado en varias ocasiones como los vestuarios del campo de fútbol, la cubierta de las viviendas de Niñas Huérfanas, los parques infantiles, la piscina... pero calificaba de 'bandazo' la actuación del equipo de gobierno. "Aquí les hemos tenido que escuchar una y otra vez el mantra de la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto, reclamábamos inversiones que se negaban a hacer y ahora se pasan al lado contrario y tiran la casa por la ventana, comprometiendo la estabilidad presupuestaria". Fraile ha valorado esta modificación de "irresponsable por una cuestión electoral" y ha afirmado que los vecinos tienen que tener inversiones durante los 4 años y no durante los dos últimos meses.

A este respecto García ha defendido la actuación integral de la piscina, así como el resto de inversiones. "La actuación de la piscina el pasado verano fue para salir del paso, ahora se quiere hacer una actuación integran en el vaso grande, se están mirando presupuestos y hay que hacerlo ahora, no en verano", defendía García. Así mismo, reconocía el alcalde que también es necesario actuar en las pistas polideportivas pero señalaba que "hay que priorizar". En cuanto a las actuaciones sobre accesibilidad, García, defendía que "no ha habido un Ayuntamiento que haya realizado más actuaciones de accesibilidad en las calles de Cuéllar. Por último ha defendido que se han realizado inversiones cuando lo ha permitido el ejercicio y todas las que se han reflejado son muy necesarias.