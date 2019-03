Ángel Macías: "No temo que me reprochen la herencia. Fueron más los aciertos"

El ex popular Ángel Macías no confirma que vaya a ser el cabeza de lista de “Por Zamora” al Ayuntamiento de la capital en las elecciones municipales de mayo. Dice que la decisión no se tomará hasta el mes que viene. Macías a su paso por el programa “Hoy por hoy Zamora” para hablar de su nuevo proyecto, se mostró convencido de que su “herencia política” no será un “hándicap” para conseguir buenos resultados.

Ni la deuda económica, ni el desmesurado plan de urbanismo, ni la ruinosa (y fallida) operación del nuevo edificio. Ninguna de esas decisiones que tomó en el gobierno cree Macías que vayan a pasarle factura electoral ahora, porque considera que en aquella etapa en la que tuvo responsabilidades políticas (entre 1995 y 2007) fueron más los aciertos.

Hace 3 años que dejó el PP tras más de 20 años de militancia. Ahora se dice convencido de que las soluciones para la provincia no pueden venir desde un partido de ámbito nacional.