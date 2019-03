La firma de Chema Caso

Parece que centra bien esta semana de derbi en Segunda División el geógrafo Gaspar Fernández Cuesta. Leo en ‘La nueva España’ digital dos titulares de una evidencia solo comparable a la certeza de no precisar del desarrollo de la entrevista. Que el área metropolitana asturiana solo será con un ayuntamiento único y que deberíamos revisar quien y cuantos han de mandar en Sanidad, Educación y Justicia. No trae nada de corregir el Estado de las autonomías pero eso lo añado yo, ya que estamos, y, agrego colateralmente de paso, la forma de Gobierno.

Lo curioso es que estos titulares se repitan, es decir, que dejan de ser titulares y, sin embargo, esa opinión sigue siendo el dato que encabeza la pieza periodística. Lo destacado de una información habíamos quedado en que es la novedad, ¿no? Y que sepamos nada nuevo tienen esas evidencias y certezas salvo que sea la primera vez que las queremos leer. Pasa tanto últimamente o será que me estoy haciendo viejo o que lo soy más de lo que creo. Puede ser, puede ser.

No sé si repetir es convencer. Me temo que no porque aunque el aprendizaje es en gran parte una repetición, una mentira dicha cien veces sigue siendo un embuste, una falacia, un engaño, una falsedad. Seas del Sporting o del Oviedo. Será por eso que estamos en Segunda.