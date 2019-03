José Montelongo: "Estoy muy tranquilo y no creo en las casualidades"

"Hace mucho tiempo dejé de creer en las casualidades, sobre todo en la información y en los tiempos en los que la información es trasladada a la opinión pública", ha dicho José Montelongo tras el anuncio de apertura de juicio oral por el Caso Montecarlo en el que está citado en calidad de investigado. El Ministerio Fiscal le pide diez años de prisión en un caso que se inició cuando él era concejal de hacienda del Ayuntamiento de Arrecife, con Cándido Reguera (PP) siendo alcalde. José Montelongo dimitó por decisión propia siendo alcalde, posteriormente, para no perjudicar al Partido Socialista, donde militaba entonces.

"Estoy bien, tranquilo. Dejando que la Justicia haga su trabajo. Esperando que se resuelvan los recursos que he interpuesto y que si bien no afectan el curso del procedimiento sí que podrían cambiar mi situación procesal", explica. "Tres años han pasado desde que, voluntariamente y por responsabilidad, me aparté de la gestión pública. Tres años en los que he visto como un proyecto político coherente para Arrecife ha sido destrozado por quienes hoy querrán aprovechar las recientes noticias sobre el procedimiento judicial denominado Montecarlo del que espero salir absuelto", explica el exaclalde de la capital de Lanzarote.

"Intentar ocultar el sol con un dedo es una acción de necios, repito: hace tres años me aparté de la gestión pública. He dado la cara y me he explicado donde se me ha preguntado todo, siempre con honestidad y lo seguiré haciendo las veces que sea necesario", explica Montelongo, convenido de su inocencia en el Caso Montecarlo. "Sé que no me he enriquecido ilícitamente. Sé que no he favorecido a ninguna empresa. Y también sé que no soy responsable de lo que tristemente se ha hecho en Arrecife cuya gestión pública, recordemos, está en manos del Partido Socialista que de forma temeraria ha renovado a Eva de Anta para que encabece la lista al Ayuntamiento de la capital con todo el daño que ha hecho a la Administración y por consiguiente a los porteños", explica. "Estoy bien, tranquilo. Confiando en que las situaciones mejorarán para todos y todas. Y que muy pronto esto será una anécdota de la historia", concluye José Montelongo.