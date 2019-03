Pedro García confirma que IU irá en solitario a las municipales y reniega de la confluencia

Pedro García ha verbalizado hoy en la SER lo que era un secreto a voces desde hace días: IU se presenta en solitario a las elecciones municipales. A pesar de que Podemos ya ha visibilizado la ruptura, a IU le estaba costando confirmarlo. Para el coordinador provincial de esta formación esto no significa ir solos a las urnas, ya que se sienten arropados por “mucha más gente, independientes y gente que conforma los pueblos y las ciudades de Córdoba”, que no ha querido concretar. La número dos de la lista será Amparo Pernichi, actual concejal de Infraestructuras y Medio Ambiente, que fue la perdedora de las primarias. Las siglas con las que concurrirán serán las de IU, así que ni rastro de la confluencia explorada sin éxito con Podemos durante semanas, ni de nomenclaturas como Adelante Córdoba que se habían barajado.

“La gente cuando vea la papeleta de IU sabrá lo que está cogiendo”, aclara García, que añade que la lista, ya cerrada, llevará “nombres de la participación ciudadana, de los movimientos sociales de toda la vida, muy reconocidos en la ciudad” e “históricos de la organización que han querido dar un empujón desde el punto de vista simbólico” a esta candidatura. “Esa es la única confluencia que a mí me importaba y la hemos conseguido”, concluye, renegando ahora de la opción de pactar con Podemos, opción que su partido ha defendido en los últimos meses.

La negociación de la confluencia ha dejado por el camino varios heridos, pero estos, a juicio de García no estarían en IU. “Nosotros somos los únicos que estamos en el mismo punto que hace cuatro años”, se esfuerza en repetir, mientras reconoce su “ilusión” por el resultado final. No en vano, no oculta, como se ha demostrado en varios procesos electorales que “si nos basamos exclusivamente en los números (la confluencia) no ha funcionado”, dice García. El líder de IU en Córdoba deja un mensaje más al respecto: “Se debe seguir explorando la confluencia no solo con Podemos, sino con mucha más gente que está en la izquierda y sin perder la raíz de IU y la fortaleza de esta organización. No lo debimos de abandonar nunca”.

La izquierda en Córdoba se dispersa después de haber fallado en la construcción de una opción única. ¿Los motivos del fracaso de las negociaciones? Para García, que prefiere no hablar de “fracaso o éxito” para IU, “lo que se hablaba era de una confluencia de siglas, no se había hablado de programas”. Según ha trascendido y han explicado a la SER varias fuentes presentes en las negociaciones, uno de los primeros obstáculos que se han encontrado en estas negociaciones era la propia presencia de García como candidato, gracias a su victoria en las primarias de IU. Él afirma no haber sentido “ni el cariño ni el rechazo” de los militantes de Podemos.

“Aspiramos a salir a ganar”, sostiene. Ante la llamada de Podemos a no permitir pactos con el PSOE y a la pregunta de si a IU no le costaría pactar con el PSOE, repite que su plan es ganar y añade que “en caso de empate, con los votos de IU no va a gobernar Vox”.