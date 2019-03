Los grupos de la Asamblea hacen balance en el último pleno de esta legislatura

La Asamblea de Madrid ha celebrado este jueves el último pleno ordinario de la legislatura con muestras de afecto entre todos los grupos, que han abandonado por unos minutos sus diferencias para ensalzar el "respeto" y buen tono de los debates parlamentarios a lo largo de estos cuatro años.

Tras la sesión de control, el presidente regional, Ángel Garrido, la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, y los portavoces de los grupos parlamentarios han tomado la palabra en la tribuna para despedir una legislatura que está a punto de finalizar, dada la proximidad de las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

"Los malos momentos, si es que han ocurrido, representarían la anécdota y no la categoría", ha dicho Garrido.

El presidente regional ha dado las gracias a todos los portavoces por haber "contribuido a unos debates parlamentarios sin crispación y dentro de los límites de respeto al adversario y cortesía parlamentaria".

"Ha sido un honor ser miembro de esta Cámara, les deseo a todos la mayor de las suertes", ha comentado al final de su intervención con la voz quebrada por la emoción.

La presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, ha dicho que pese a los "debates duros, tensos y hasta broncos" el balance de la legislatura ha sido "francamente positivo" por el "enorme respeto" que asegura que ha habido entre los grupos.

Por su parte, el portavoz del PSOE-M, Ángel Gabilondo, cuyo discurso ha sido de los más aplaudidos, ha mostrado su satisfacción de "poder culminar este período legislativo manteniendo una relación cordial" aún teniendo "opciones distintas".

"Dicen que los edificios tienen aroma, que el aroma está formado por las palabras dichas en ese lugar. Espero que la memoria de este salón de plenos no guarde mal recuerdo de quienes hemos estado aquí en esta décima legislatura", ha concluido.

En la misma línea, la portavoz de Podemos, Clara Serra, ha señalado que pese a "las discusiones legítimas y necesarias" han "sido capaces" de ponerse "de acuerdo".

Además, ha recordado a los que han sido diputados de Podemos pero ya no están en el grupo, como su antecesora en el cargo, Lorena Ruiz-Huerta, que dimitió como portavoz por desavenencias con la dirección del partido.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha dado al igual que el resto las gracias a los trabajadores de la Asamblea, a la presidenta del Parlamento, los periodistas y también a los diputados de su grupo por su "solvencia y lealtad".

"Empezamos sin saber qué era una proposición de ley, una PNL, cómo se negociaban los presupuestos (...) Después de cuatro años, somos expertos, nos hemos sacado el máster de actividad parlamentaria", ha apuntado.

Desde el PP, su portavoz, Enrique Ossorio, ha resaltado que "pese a las discusiones" ha "reinado siempre una gran cordialidad".

Este clima afectuoso ha desaparecido en el siguiente punto del orden del día, donde la diputada del PSOE-M Carla Antonelli ha acusado al Gobierno regional de ser "cómplices" de las más de 900 agresiones contra el colectivo LGTBI en los últimos tres años.

"Rompo la magia, hoy soy la ' + Char(39) + 'Grinch' + Char(39) + '", ha bromeado.

En la sesión de control, Gabilondo ha reprochado a Garrido la falta de políticas de reequilibrio social, aunque previamente en declaraciones a los medios ha puesto un notable a la legislatura.

"Hay cosas que no me han gustado, otras mucho. Me han gustado sobre todo las cosas que hemos hecho conjuntamente", ha comentado.

Serra, que ha dado un "suspenso" a una legislatura "perdida", ha denunciado que el Gobierno ha "saqueado, despilfarrado e hipotecado el futuro de la región" por el incremento de la deuda y se ha convertido "en un tapón y un lastre".

Por su parte, Aguado ha destacado la "lealtad" de su grupo al Gobierno durante esta legislatura, a la que ha dado un aprobado, mientras que Garrido ha agradecido a Ciudadanos el "apoyo que ha prestado al PP" a favor de la "estabilidad" en la región.

Tras el pleno ordinario, la Asamblea celebrará uno extraordinario este mismo jueves donde se aprobará la Ley de transparencia, de acceso a la información pública y de participación de la Comunidad.