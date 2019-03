Molango: "No nos obsesiona que Moreno pueda irse, tiene contrato con nosotros"

La plantilla del RCD Mallorca 2018-19 se ha hecho la foto oficial de la temporada en el hangar de Air Europa.

El consejero delegado del club, Maheta Molango, ha hablado de la actualidad del equipo y los retos que tienen los insulares por delante hasta final de temporada:

"Hay que ir reto tras reto. Primero es llegar a los 51 puntos y a partir de ahí ir cerrando etapas porque así nos ha funcionado bien", comenta el dirigente.

Molango, no ha querido valorar el comunicado de Moviment Mallorquinista, que ha hecho un llamamiento para unirse a las protestas de los clubes de fútbol para que no haya fútbol los lunes. El consejero delegado espera que la gente acuda contra el Zaragoza: "Espero que sea así y que demostremos que somos un gran club con una buena afluencia de público, pero tenemos tantos reto en el día a día que no entramos a valorar si hay que jugar en lunes o no".

Desde el club, parece que no preocupa la continuidad de Vicente Moreno, entrenador del equipo, de cara a la próxima temporada: "Tiene contrato y un reto bonito por delante. No le demos más vueltas a su situación. Él valora estar aquí y si las cosas van bien, el proyecto será muy atractivo. No nos obsesiona que pueda irse".

Tampoco a querido valorar si el club hará un esfuerzo a final de temporada para ejercer las opciones de compra de Budimir y Valjent: "Hay muchas circunstancias que pueden afectar para que haya dinero".