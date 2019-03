Firmado el nuevo convenio colectivo de Volkswagen Navarra

La factoría de Landaben del consorcio Volkswagen tiene ya nuevo convenio colectivo. Ha sido firmado por los sindicatos triunfadores de las recientes elecciones sindicales en la planta: UGT, que revalidó su victoria con 12 delegados, y Comisiones Obreras, con 8 delegados, además de la Confederación de Cuadros, que revalidó a su vez el único delegado que poseía en el comité.

La firma se ha realizado en el transcurso de un acto en el que han estado presentes la dirección de la planta y los representantes de los sindicatos firmantes, además de ELA, que sí ha asistido, aunque no ha firmado el convenil. Los delegados de LAB y CGT han estado ausentes. Ambos perdieron representación en el comité en estas últimas elecciones.

Alfredo Morales (UGT), presidente del comité de empresa, ha dicho a la SER que lo más importante ahora es que se empiece a ejecutar el contenido del convenio. Fundamentalmente el rejuvenecimiento de la plantilla. "Que nuestros veteranos empiecen a salir y que nuestros compañeros eventuales empiecen a firmar sus contratos indefinidos", ha indicado Morales.

Morales ha añadido que la dirección del consorcio tiene que tomar nota de la alta estabilidad que el esfuerzo sindical ha traído a la planta navarra, de casi cinco mil empleados.

Por su parte, el sindicato ELA ha explicado por qué no firman el convenio. Igor Bueno ha comentado que se debería haber revertido el empeoramiento de las condiciones de empleo de la plantilla en los últimos años. "No solo no se revierten, sino que el convenio acrecienta aún más las diferencias salariales y laborales entre fijos y eventuales", ha indicado ELA. El sindicato considera además que el convenio no recoge compromiso alguno del consorcio para traer a Navarra la producción de vehículos eléctricos en un futuro inmediato. "Nos preocupa mucho esa falta de respuesta sobre electromovilidad", subrraya Igor Bueno, "además de las noticias que nos llegan de la intención de Volkswagen de reducir plantillas en aquellas fábricas donde se van a incrementar las producciones de vehículos eléctricos".