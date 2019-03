Por fin, desatascado el Siam Park

Marco Aurelio Pérez, todavía alcalde del primer municipio turístico de España, San Bartolomé de Tirajana, nos adelantó ayer que ya se ha desatascado el proyecto del Siam Park para el sur de Gran Canaria.

El ayuntamiento ya ha dado el visto bueno al proyecto de urbanización del barranco del Veril donde se hará el parque acuático y ahora tan solo queda que el Gobierno de Canarias haga el informe de impacto medio-ambiental y finalmente la licencia de obra y a comenzar. Si se es diligente, antes de un par de meses y después de tantas vicisitudes, comenzarán las obras.

El ayuntamiento insistió en que se tenía que cumplir con la legalidad y que la empresa tenía que dar un 10% de aprovechamiento de suelo público y como no se puede entregar en terrenos, se tenía que pagar en dinero. Ahora la empresa tendrá que pagar casi tres millones de euros (2800000 concretamente) y posteriormente la licencia de obra de unos 800000 euros. Es decir que todo ha salido adelante. Había diferencias iniciales por parte de la empresa y la cosa se ha resuelto como preveían los técnicos municipales.

Esta es una gran noticia para la isla. Ojalá se haga lo antes posible para que esta isla incremente el número de parques temáticos que hagan de palanca de atracción de turistas. Lo peor la tardanza y la pérdida de energías para materializarlo. Ahora las prisas se las tiene que dar el gobierno de Canarias para que comience la inversión.

La verdad que ayer Marco Aurelio mostró que viene con las ideas claras respecto a otros tantos asuntos de actualidad y especialmente con el traje de candidato a presidir el Cabildo. No está por el tren al sur. Quiere un carril reservado a las guaguas hasta Maspalomas. Anuncia que bajará más el precio de las guaguas, cuando ahora ya se ha puesto por el actual gobierno de la isla un bono residente con tarifa plana bastante económica. Señaló que no está en contra del Parque Nacional que promueve Antonio Morales, pero no le parece prioritario. Apoya a los alcaldes de Moya y Arucas para hacer el túnel para la carretera del norte y dice que él en el sur, igual que el Cabildo tienen dinero en los bancos que no se puede gastar. Aunque critica es que no se gaste el dinero presupuestado.

Vamos que el candidato del pp al cabildo, está en modo elecciones, no es de extrañar, lo están casi todos. Se puede estar a favor o en contra de lo que dice, pero lo mejor es que se ha mojado y tiene opinión.