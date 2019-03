Las huellas del cambio climático en la Sierra de Guadarrama, el adelanto de la primavera pone en peligro todo el ecosistema

Este 21 de marzo ha arrancado de forma oficial la Primavera, pero en la naturaleza la estación se ha adelantado. Hemos tenido un invierno muy seco y unas temperaturas por encima de lo normal por estas fechas lo que ha provocado un adelanto de la floración.

La portavoz de Ecologistas en Acción, María Ángeles Nieto ha explicado que han florecido plantas que “no lo harían hasta bastante entrada la primavera”, como ejemplo el romero que está en flor desde hace semanas en la Sierra de Guadarrama.

Estos cambios en temperatura y precipitaciones provocan que las plantas no se desarrollen adecuadamente, no solo las silvestres sino también los cultivos. Como ejemplo, Nieto cree que el cereal plantado en diciembre tendrá problemas porque no llueve, y esto se repetirá también frutales.

La portavoz de Ecologistas en Acción ha explicado que la coordinación entre el mayor momento de floración y la eclosión de insectos “se ha roto”, y como ejemplo habla de la abeja, uno de los más afectados por otras causas como la llegada de otras especies o los pesticidas.

Otra de las causas directas del cambio en las temperaturas, es que estas ejercen un control natural en la vida de los insectos. Ahora, se pueden convertir en plagas como en el caso de la oruga procesionaria.