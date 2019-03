Foulquier "flipa" con el vestuario azulón

Dimitri Foulquier habló con los medios oficiales del Getafe C.F. antes de viajar hasta Guadalupe para disfrutar de su segunda convocatoria con el país originario de sus padres (él nació en Francia y jugó con ‘les bleus’ hasta sub-20).

En el Día Mundial de la Felicidad que mejor que una nueva entrevista con el futbolista más feliz: Foulquier. El internacional repasa su llegada a Getafe, su faceta goleadora y su vida fuera del campo.

Sobre el éxito azulón, en puestos de UEFA Champions League a falta de diez jornadas, tiene claro que “el buen ambiente en el vestuario es la clave. Yo flipo con mis compañeros, hay un ambiente fenomenal y luego en el campo todo el mundo trabaja. La verdad es que me encanta este vestuario”.

Además destaca el nivel de exigencia que les reclama Pepe Bordalás. “El míster tiene una mentalidad muy trabajadora y eso contagia”, resume y reconoce que “como entrenador nunca me había encontrado alguien tan exigente, pero no me molesta porque eso te hace ser mejor al final, cuanta más exigencia mejor estás”.

En la mente de todos está ese sueño de jugar la máxima competición continental de clubes. “Hay que seguir así y competir en las jornadas que quedan”, plantea como receta pero recuerda que aunque “es normal que los aficionados sueñen con ello”, en la plantilla “no hay que pensar en demasiadas cosas antes de que llegue la hora”.