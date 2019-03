El ciudadano que denunció que se incumple la contrata acude otra vez a los tribunales por silencio administrativo

El ciudadano particular que denunció en los juzgados posibles irregularidades en el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, ha acudido de nuevo a los tribunales.

Y es que, critica, la Concejalía de Infraestructuras aún no ha informado sobre el resultado de la investigación iniciada a raíz de esa primera denuncia, presentada el pasado mes de noviembre.

Denuncia a la que ha tenido acceso Radio Alicante y que se suma a la que presentó en su día en el Juzgado de Instrucción número 4 por inclumplir la obligación de responder que tienen las administraciones públicas. Enrique Rodríguez recuerda que el pasado mes de julio ya trasladó un escrito al Ayuntamiento advirtiendo de las posibles irregularidades en el cumplimiento del pliego de condiciones de la contrata.

Sin embargo, desde el Consistorio no se hizo nada al respecto, por lo que acudió a los tribunales por primera vez para exigir responsabilidades administrativas, pero también penales y patrimoniales al no haber actuado para evitar el perjuicio que se puede estar produciendo para las arcas públicas ya que, considera, se está pagando por un servicio que no se está prestando en las condiciones acordadas.

Después de que se hiciera pública esta primera denuncia, el edil del área Israel Cortés anunció una investigación interna. Supuestamente, desveló irregularidades que, según Cortés, ya se están solventando. Rodríguez volvió a preguntar al Ayuntamiento por estos problemas detectados, pero sigue sin recibir respuesta municipal. Por ello, hoy ha vuelto a presentar esta segunda denuncia.

Pregunta en el Pleno

Precisamente sobre este asunto preguntará en el próximo Pleno ordinario el Grupo Municipal Socialista. El concejal Fernando Marcos recuerda que hace más de un mes que el edil del área anunció que se estaban resolviendo las irregularidades detectadas tras esta investigasción pero, lamenta, nada se sabe desde entonces.