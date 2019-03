Nach cerrará el Festival de Culturas Urbanas de Bilbao

Un concierto del rapero Nach, referente del género musical en castellano durante las dos últimas décadas, pondrá el punto final al Festival Internacional de Culturas Urbanas, denominado BreakOnStage, que tendrá lugar el próximo 6 de abril en el Bilbao Arena, según ha informado este viernes el director del evento, Imanol Garaizabal.

BreakOnStage 2019 será la vigésima edición de un evento que comenzó en Elorrio, y que ha pasado por el Auditorio del Euskalduna, La Casilla y Derio entre otros, en lo que será su vuelta al Bilbao Arena desde 2017.

Este año el festival girará en torno a cuatro ejes, con el concurso de danzas urbanas, el certamen internacional de Breakdance, espectáculos de deportes urbanos y los conciertos de los raperos Nach y Nikotina, que actuará con un breve show de rap en euskera.

El concurso de danza urbana contará con dos categorías, una junior en la que participarán Slippery, Fidias We Are y B-Dukis (3 grupos vizcaínos) y una absoluta que contará con los espectáculos de Breathless y B-Breath de Iruñea y Bamboo de Donostia.

"El festival contará con The Ruggeds, grupo que ha recibido el premio al mejor espectáculo de Breakdance del Mundo, con los campeones franceses The Immigrandz y el joven y prometedor grupo bilbaíno Feel The Sound", ha señalado el director del evento.

Alex Pérez, Rubén Dóniga e Izan García participarán en la prueba de Scooter Freestyle, y además habrá un espectáculo de BMX en rampa gigante y una exhibición de parkour en un circuito anexo al escenario.

BreakOnStage ofrece además espectáculos participativos en lo que incluirá nuevas tendencias de baile con "Albaluzia" o Bboy extremo de Zaragoza, y también organizarán batallas 1vs1 de breakdance y ' + Char(39) + 'all styles' + Char(39) + ' en el exterior del recinto.

El festival comenzará a las 18:45 y cerrará con el concierto de Nach, que actuara a partir de las 21:00 horas para presentar su último disco "Almanauta", publicado en octubre de 2018