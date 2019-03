Concentració contra el racisme i la xenofòbia a Maó

Prop d'un centenar de persoes s'han concentrat aquest divendres a les set del capvespre a la plaça Constitució de Maó on el col·lectiu Menorca per la Convivència havia convocat un manifestció per refusar el racisme i la xenofòbia. Aquesta entitat apunta, a més, que VOX és el màxim exponent polític actual d’aquest odi racial.

Demà dissabte a les set del capvespre fins a 19 entitats, encapçalades per Menorca per la Democràcia també fa una concentració sota el títol “Judici a la democràcia en defensa dels drets civils i socials". La iniciativa acusa a l’actual estat espanyol de no respectar els Drets humans i de viure en una ambient de corrupció que ens afecta a tots.