"Le pediría a las cofradías del Martes Santo que nos dejaran en paz con sus cuestioncillas"

La convocatoria de este viernes en el Arzobispado de Sevilla era para conocer los datos del Informe sobre Libertad Religiosa en el Mundo, elaborado por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN España), pero, a la pregunta de un periodista sobre la mediática polémica del Martes Santo, el arzobispo Juan José Asenjo Pelegrina ha irrumpido con contundencia en el asunto: "Le pediría a las cofradías del Martes Santo que ya nos dejaran en paz con estas cuestioncillas", ha sentenciado.

Sentencia que ha llegado después del repaso cronológico de los acontecimientos: "El día 24 de diciembre, cuando vienen las hermandades a felicitar la Navidad al arzobispo, les pedí que el tema del Martes Santo, que tanto nos mareó el año pasado, se sustanciaría cuanto antes. Las hermandades tienen cosas buenas, muchas iniciativas de formación, apostolado, ayuda a los pobres, cosas que quedan solapadas por estas cuestioncillas que nos ocupan no semanas ni trimestres, semestres y años enteros".

"Yo dije y no sé si era demasiado optimista", prosiguió Asenjo, "que este tema se podía sustanciar en un par de horas sentándose en una mesa, dialogando desde la verdad, cediendo cada cual y llegando a un acuerdo, pero no nos pueden tener meses y meses con el sempiterno tema del Martes Santo. Parece que este año no ha terminado todavía. El Consejo, dicen que con el apoyo del arzobispo, les ha impuesto una solución que es volver a la solución anterior, es decir, en vez de peregrinar desde la Catedral a La Campana, volver a la praxis anterior, desde La Campana a la Catedral, pues no en balde, las estaciones de penitencia se denominan estaciones de penitencia a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana".

"Dicen que obedecen por fidelidad al arzobispo, pero que no están de acuerdo y volverán a replantearlo. Yo les pediría que nos dejaran en paz y que dejaran que la vida rica y fecunda de las hermandades brillara sin que fuera solapada por estas cuestioncillas", ha concluido.

Aquí puedes escuchar el audio completo de la intervención al respecto de monseñor Asenjo...

Recordamos que se trata de la gran polémica de la presente Cuaresma toda vez que el Consejo de Cofradías ha terminado imponiendo su denominado Plan Perera a las ocho hermandades de la jornada, las cuales reaccionaron con un comunicado en el que acataban la imposición por "responsabilidad, fidelidad y respeto a la autoridad eclesiástica, aunque no lo comparten por su inviabilidad".

Con posterioridad a todo esto, las hermandades del Martes Santo han ido confirmando sus horarios e itinerarios de acuerdo con el Plan del Consejo, pero han aprovechado la mayoría de las veces sus comunicaciones oficiales -esta misma semana lo hacía la Hermandad de Los Estudiantes- para volver a hablar de imposición y de los "evidentes defectos técnicos" que presenta el llamado Plan Perera.