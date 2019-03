Media permanencia en juego en Lugo

Montakit Fuenlabrada (8-15) se juega gran parte de sus opciones de permanencia en el Pazo provincial de deporte de Lugo (domingo, 12:30 horas) ante Cafés Candelas Breogán (7-16); un triunfo fuenlabreño por más de tres puntos (en el Fernando Martín el resultado fue 95-98 para los lucenses) le colocaría virtualmente tres victorias por delante de los gallegos. Una derrota le podría hacer caer a puestos de descenso.

La victoria ante Valencia Basket es una pequeña tranquilidad ante un calendario que en cinco jornadas le mide ante sus rivales por la permanencia.

Alex Llorca analizó en la web del club su situación personal en una buena temporada y cómo ve al equipo.

“El equipo está constante, seguimos trabajando igual que en anteriores semanas, pero está claro que ganar ayuda. Creo que nos merecíamos una victoria así y debe suponer una inyección de moral para seguir trabajando igual o mejor”, decía tras ganar a los taronjas.

También enuncia el mantra de la semana: de nada vale ganar a Valencia si no se le da continuidad. “Sí, exacto. Todos somos conscientes de eso. Sabemos que ganar al Valencia es un plus, pero siempre con los pies en el suelo porque no hemos hecho nada. Seguimos en una situación incómoda en la tabla, tenemos que estar preparados para sufrir porque todos los equipos estamos apretando. Así que ahora estamos centrados en el partido importantísimo del domingo en un campo muy complicado”, defendía.

En Lugo, donde Llorca jugó un año, habrá más de dos centenares de aficionados fuenlabreños. “Me ha sorprendido que vaya tanta gente de Fuenlabrada a un viaje tan largo. Nos pone muy contentos que vayan a animarnos a Lugo. Yo ya sé qué ambiente nos espera, será muy duro, con muchísima gente y mucho ruido. Será un ambiente bonito para los jugadores de los dos equipos, de los que te gusta disfrutar en la pista”, reconocía.

Allí ve varis claves para la victoria pero todo “pasa en primer lugar por estar alerta. Ellos vienen de perder por mucha diferencia de puntos en San Sebastián y eso hace que puedan ser más peligrosos. Además, han cambiado de entrenador y tratarán de que el cambio sume para bien. Hemos de estar atentos sobre todo a su rebote ya que ellos son uno de los mejores equipos en este aspecto de la liga. Y luego, hay que tratar de hacer nuestro juego, de correr, de defender. Si hacemos bien las cosas, tendremos opciones de ganar”.