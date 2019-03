La Justicia da otro carpetazo a la consulta popular sobre los toros

La sentencia del Supremo responde al recurso presentado por el Ayuntamiento de Ciempozuelos contra una decisión del Consejo de Ministros. Ahora la Justicia vuelve a dar la espalda al gobierno de Ahora Ciempozuelos y le impide realizar una consulta popular sobre si el gobierno municipal debe financiar festejos taurinos y de qué tipo.

En concreto se considera que “la Ley no da libertad a las Administraciones Públicas para promover o no la conservación de la tauromaquia o promover o no su enriquecimiento, sino que impone una obligación positiva en tal sentido”. Además niegan la capacidad de una administración local de poner en marcha referendos y condena a pagar 4.000 euros de costas judiciales.

Fuentes municipales han indicado que aunque no cabe recurso posible, se insiste en que la petición de autorización de la consulta era para posibilitar que las vecinas y vecinos de Ciempozuelos se manifestasen sobre si el consistorio debe destinar parte de sus presupuestos a la realización de festejos taurinos, “y en ningún caso para prohibirlos”. Desde el equipo de gobierno se señala igualmente que le resulta difícil entender la argumentación de la sentencia que, por un lado, reconoce de manera explícita la capacidad del Ayuntamiento para decidir no gastar en festejos taurinos y, en cambio, declara ilegal que se pregunte a los vecinos si lo estiman conveniente. No obstante, acatan la decisión del tribunal.