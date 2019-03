En busca de un clavo ardiendo

Solo valer ganar en Cádiz. Exactamente igual que las últimas semanas, en las que nunca se ganó. Ése es el problema, que desde hace mucho tiempo solo vale ganar y este Córdoba no lo hace. Muchas veces por mala suerte, otras por errores infantiles y poco profesionales, mal juego y sobre todo, mala actitud sobre el campo. Así es imposible.

Sin embargo, en el vestuario aún persisten en agarrarse a un clavo ardiendo y mientras las matemáticas les den la razón, no cejarán en su empeño de mantener la categoría. Para ello hay que ganar en Cádiz. No vale otra.

Rafa Navarro hará cambios en el once, tirando de la gente (poca) más comprometida con la causa y retratando a quienes hace tiempo que no les gusta la presión. Será un once con novedades, aunque no todas las que quisiera el técnico cordobés.

Vuelve Bodiger al centro del campo, con lo que Luis Muñoz ocupará la plaza del lesionado Herrero en defensa. No estarán ni Blati ni Carrillo, con lo que el abanico de posibilidades se abre a gente como Aguado, Alfaro o Javi Lara, más allá de la posibilidad del jugador del filial, Chuma.

No estará solo el equipo en Carranza. Más de 200 personas han confirmado su presencia en Cádiz para ver el partido. Queda por ver cuál es el nivel de implicación de la plantilla en esta recta final de liga. Quedan puntos, pero si se siguen perdiendo, el descenso se hará realidad más pronto que tarde.