Santiago Abascal defiende el derecho a usar armas, un palo o un cuchillo, si somos asaltados en casa

El presidente de VOX España, Santiago Abascal ha pedido la confianza de los "españoles" de La Mancha el 28 de abril para dar voz a una parte de la sociedad que se había quedado sin esperanza y que se está viendo identificada con la formación, cada día.

Ante más de mil personas, congregadas en el paraninfo "Luis Arroyo" de la Facultad de Derecho de Ciudad Real, donde ha sido recibido con gritos de "viva España", música de Manolo Escobar y vitores de "presidente, presidente", ha defendido a VOX como un partido ganador de gentes que ya no se sienten culpables de manifestar su amor a la patria también en el ámbito rural en comunidades como la manchega, donde se viven las tradiciones y su economía depende de sectores como la caza.

En clara alusión a la propuesta de poder contar con armas de fuego en los domicilios, ha aclarado que "no se trata de armar a la población ni del salvaje oeste, pero los españoles tienen derecho si son asaltados en su casa a actuar en legítima defensa con un palo, con un cenicero, un cuchillo de cocina, la licencia que les ha dado el Estado, antes de ver cómo violan a sus hijas, antes de que llegue la policía". Ha añadido que los que se defienden, no merecen la cárcel habría que concederles la medalla al mérito civil y no someter a estas personas a un "infierno judicial" como ha ocurrido con un policía local en Sevilla o un anciano en Canarias.

Referencias a los partidos y medios

El líder de VOX ha pedido a los simpatizantes que se muestren tranquilos, a pesar de la cacería que están sufriendo los candidatos de la formación ultraderechista. Ha instado a la militancia que se muestre templada, frente a los nervios que están demostrando el resto de fuerzas políticas, metiendo miedo, "porque saben que el 28A va a pasar algo muy grande". En este sentido ha advertido que "nadie se cree la encuestas que manipulan los altavoces mediáticos del PP y del PSOE", manipulación sin freno, señalando también a todos los medios de comunicación, advirtiendo que "no vamos a dar un paso atrás, que publiquen lo que quieran no nos van a asustar", llegando a afirmar que ante las informaciones que falten a la verdad, habrá respuesta dialéctica, espetándoles a que busquen a otros partidos para "llevarlos al rincón".

Abascal ha reiterado que el único partido que va a parar a la izquierda de Pedro Sanchez y a todas las izquierdas es VOX, invitando a la ciudadanía a votar en libertad. Reiteraba que "no voy a decir que lo útil es votarnos a nosotros" pero ha arremetido contra el resto calificando al PP como un partido sin crédito y cobarde y a la formación de Albert Rivera como la "veleta naranja con un gallo francés encima".

El presidente de VOX ha apelado a las raíces de las familias y a "la fuerza imparable de la nación española, ha dicho, que es más fuerte que sus enemigos", invitando a acudir a la manifestación del 30 de marzo en Barcelona, donde VOX ha señalado "le va a decir al PSOE lo que tiene que oír".

Varios cientos no han podido acceder al recinto

Varios cientos de personas, no han podido acceder al interior del Paraninfo de la Facultad de Derecho de Ciudad Real / Cadena SER

Santiago Abascal se ha dirigido antes del acto, en el interior del Paraninfo a varios cientos de simpatizantes que no han podido acceder al recinto, agradeciéndoles su presencia. No ha evitado hacer un símil en referencia al encuentro del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, con la militancia hace unas semanas en Ciudad Real,- que ofreció un mini mitin en plena calle subido a una silla a las puertas del Conservatorio "Marcos Redondo", tras la avalancha de personas que se congregaron en las inmediaciones,- "Pedro estamos aquí y nos quieren más que a tí", ha afirmado.

Funcionarios de Herrera de La Mancha, se suman al acto de VOX en Ciudad Real / Cadena SER

Funcionarios de Herrera y ex cargos del PP

Entre los presentes una notable presencia de jóvenes también entre los voluntarios con chalecos verdes que se han sumado a velar por la seguridad y la organización del acto; empresarios de la ciudad y ex cargos del PP como la que fuera concejal de Festejos, Frasi López, durante la legislatura de la popular Rosa Romero, ahora diputada vicepresidenta 3ª del Congreso de los Diputados así como una decena de funcionarios de prisiones de la cárcel de Herrera de La Mancha pidiendo a VOX y a todas las fuerzas políticas que se hagan eco de sus reivindicaciones porque están viviendo situaciones críticas y de mucho riesgo por falta de personal en los centros penitenciarios.

La ex concejal de Festejos del PP en el Ayuntamiento de Ciudad Real Frasi López en el acto de VOX / Cadena SER