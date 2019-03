La nueva vida de Igor Antón

El excorredor vizcaíno Igor Antón admite tener "una sensación extraña" en estos primeros meses de la temporada, aunque confiesa que "lleva muy bien" su retirada del ciclismo profesional al final de la pasada campaña.

"Noto a veces la sensación de no hacer lo que he hecho durante 14 años, pero son etapas y puedo decir que la he cerrado en el momento oportuno", confesó Antón tras participar en la celebración del 25 aniversario del grupo Cicloturista JM de Bilbao junto a Miguel Indurain, Rubén Gorospe, Igor Astarloa o Dani Clavero.

"Lo hablaba ahora con Astarloa y Clavero. Ellos pasaron por ese pequeño duelo de cuando dejas algo que ha sido tu vida, pero lo llevo muy bien. Es un deporte muy duro y me he liberado un poco también", añadió el vizcaíno quien sigue ahora las carreras "por la prensa y un poco más desde el sofá" de su casa.

Antón acaba de regresar de un viaje de alrededor de un mes que ha realizado con su padre a Nepal que le ha servido para "asentar las ideas" y partir de ahora empezar a pensar en su futuro.

"Estoy tocando cositas, pero no me quiero amarrar demasiado. He tenido hasta ahora la disciplina del profesional y quiero abrir la mente. Quizás en el ciclismo de base. Igual económicamente no me va a dar de momento, pero no es lo que busco sino hacer algo que me llene", admitió.

El exciclista de Galdakao comentó que de momento colabora con el Aula Pedagógica de ciclismo que dirige Miguel Madariaga porque cree que es fundamental "incidir en la base" y poner medios para que los aficionados practiquen ciclismo "no solo a nivel profesional".

Sobre la actual temporada Antón destacó el inicio de campaña de Egan Bernal y el "brutal ramillete de corredores" del ciclismo colombiano.

"Bernal tiene la cabeza muy bien amueblada y dicen que puede batir récords. Vamos a ver. Yo he corrido en equipo africanos en los que manda la genética como creo que pasa en Colombia, que son países de evolución. La genética cuenta mucho, pero hay que trabajarla", explicó.