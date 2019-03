Foro SER Navarra con Uxue Barkos

Nueva edición del Foro SER Navarra, con la presidenta y candidata de Geroa Bai, Uxue Barkos, en el el Hotel Alma Pamplona. Puedes seguirlo en directo en SER+Pamplona, el 89.0 FM, dispositivos móviles y sernavarra.com

"El comienzo de la legislatura no fue fácil, en aquel momento hubo quien jugó a frivolizar con el rumbo de esta legislatura", afirma Barkos. "Teníamos un compromiso firme por un cambio sensato para Navarra y cuatro años después es una realidad en camino". "Esta legislatura ha supuesto un punto de inflexión", apunta. Y afirma que no se han cumplido las "predicciones de apocalipsis de algunos".

Y respecto al funcionamiento del cuatripartito, incide en que "la política para acordar entre diferentes nos ha permitido dotar a Navarra de estabilidad política y económica". Barkos destaca además el "saber ceder por el interés general", e insiste en que "desde la diferencia se puede sumar y no enfrentar".

Barkos ha repasado la presente legislatura destacando "la apuesta en I+D+I, mejoras en renta garantizada, reducción de la pobreza severa, recuperación del nivel de inversión educativa, recuperación de la voz en Europa". Asimismo, ha manifestado su objetivo de "lograr una fiscalidad progresiva en la que haga más esfuerzo quien más pueda". También destaca los pasos dados en medio ambiente como la ley de residuos.

Y como retos, pone sobre la mesa la defensa del autogobierno y el convenio económico, criticando aquellas fuerzas que "blanquean actitudes antiforalistas por un interés electoral". "Navarra no se toca", afirma Barkos.

En cuanto a la candidatura unitaria del cuatripartito, propuesta para el Congreso y Senado, Barkos apunta que "lamenta profundamente" no haber llegado a un acuerdo para una candidatura conjunta al Congreso. "Compareceremos como Geroa Bai al Senado en defensa del autogobierno".

Mirando a las elecciones generales señala que "Le debemos a la sociedad la capacidad del diálogo para empezar a dar soluciones". Pero desechaba "cualquier pacto", apostando por un "pacto de progreso y diálogo". "Si tuviéramos que votar a un presidente al estilo bipartidista votaríamos a un Pedro Sánchez, pero no a un Pedro Sánchez cualquiera".

Y de cara a las forales, apunta que "La mejor apuesta que podemos hacer en Navarra es sumar. Si podemos sumar al cuatripartito a más gente, mejor". No habla de líneas rojas pero si de imposibilidades de acuerdo con partidos como el PP que votó en contra de la transferencia de tráfico. "No hay líneas rojas en el Parlamento de Navarra sino imposibilidades políticas".

Sobre si se presentará a la investidura si el cuatripartito no llega a 26 apunta que "no es momento de hacer futuribles, será la ciudadanía la que nos dé el marco de negociación". "Coincido con María Chivite en que la lista más votada no es la clave sino el apoyo que se logra en el Parlamento, aunque aspiro, por qué no, a ser primera", destaca.

En cuanto al uso del euskera en el ámbito del empleo público apunta que "Lo que no puedo comprender es que alguien entienda el euskera como una amenaza". Y respecto al Canal de Navarra insiste en que "Cuando llegamos al gobierno no había un solo papel sobre el Canal de Navarra, quienes estamos desbloqueando la ampliación somos este gobierno". Y sobre el TAV dice que "tenemos ya estudios para conectar el tren con la Y vasca, si en algún momento se ha impulsado la obra en los últimos 8 años ha sido con este gobierno".

Sobre la Transitoria IV incide en que "Las cuestiones identitarias no hablan de ventajas sino de sentimientos". "No comprendo que se haga de la ley de símbolos la cuestión central de esta legislatura".